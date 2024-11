Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Retour laborieux Laborieusement le Slovan renoue avec la victoire Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/11/2024 à 21:00 Tweeter Bratislava - Nitra : 4-3 ap (0-0, 2-1, 1-2, 1-0)

hcslovan.sk Le Slovan remporte laborieusement la victoire contre Nitra

Duel des extrêmes pour cet unique match du jour en Slovaquie. Le Slovan qui reste sur cinq revers consécutif a plongé à la septième place et doit rebondir au plus vite. Nitra le champion en titre lui a gagné ses quatre derniers matchs et occupe désormais la troisième marche du podium.

Duel des extrêmes pour cet unique match du jour en Slovaquie. Le Slovan qui reste sur cinq revers consécutif a plongé à la septième place et doit rebondir au plus vite. Nitra le champion en titre lui a gagné ses quatre derniers matchs et occupe désormais la troisième marche du podium.

Le premier tiers globalement aux mains des locaux ne donne rien au niveau du tableau d'affichage. Bratislava toujours dominateurs prend le large en début de deuxième vingt avec deux buts. Profitant d'un powerplay, Gill rapproche le champion en titre. Le Slovan reprend le large au dernier tiers, mais quelques secondes. Nitra force en fin de match, sort son gardien et Jackson arrache l'égalisation dans l'ultime minute de jeu. Un peu inespéré pour le Corgoň tandis que les aigles déçoivent encore. Mais ils parviennent à se ressaisir en prolongation, Pecararo inscrit son deuxième but et son troisième point de la soirée pour enfin faire retrouver le sourire et la sixième place au Slovan.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 38 pts HC Košice : 37 pts HK Nitra : 32 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 32 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 28 pts HC Slovan Bratislava : 27 pts HK Poprad : 26 pts DOXXbet Vlci Žilina : 23 pts HKM Zvolen : 21 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 18 pts HK Dukla Trenčín : 18 pts HC Nové Zámky : 9 pts







