Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Revenu sur le podium Nitra grimpe au 3e rang derrière Spišská Nová Ves et Košice vainqueurs laborieux. Žilina les poursuit, Banská Bystrica également. Le Dukla Trenčín revient neuvième Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2025 à 21:00 Tweeter Košice - Poprad : 4-3 TAB

Nové Zámky - Trenčín : 2-3

Bratislava - Nitra : 2-4

Banská Bystrica - Zvolen : 4-0

Michalovce - Spišská Nová Ves : 3-4 ap

Žilina - Liptovský Mikuláš : 5-4



hknitra.sk Nitra s'impose avec brio à Bratislava et lui subtilise la 3e place - Poprad : 4-3 TABNové Zámky -: 2-3Bratislava -: 2-4- Zvolen : 4-0Michalovce -: 3-4 ap- Liptovský Mikuláš : 5-4 Nitra remonte sur le podium grâce à un bon succès dans la capitale contre le Slovan. Un doublé de Čederle au premier tiers donne une confortable avance au champion en titre. Čederle complète le tour du chapeau dès l'entame du dernier vingt. Bratislava marque deux buts en deux minutes pour recoller mais Nitra reprend le large. Košice renoue enfin avec la victoire après trois revers consécutif. Il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour se débarrasser de Poprad.

L'écart se maintient avec Spišská Nová Ves qui s'impose en prolongation grâce à un but de Ališauskas à Michalovce. Les renards subissent une quatrième défaite de suite alors qu'ils ont mené 3-0 et se font égaliser que dans la dernière minute de jeu. Junca repousse 23 lancers.

Žilina continue de gagner avec un septième succès de rang en dominant le HK32. Les loups mènent déjà 3-1 après un tiers. Les visiteurs réduisent l'écart au tiers médiant. Ils égalisent et passent même devant dans un renversement complet du match. Diakov égalise, les Vlci continuent leur effort et Jones donne la victoire méritée au promu toujours cinquième, à deux points du quatrième rang.

Banská Bystrica confirme son retour en écrasant le HKM. Avec 29 arrêts Rabčan blanchit, Boucher compte trois points.

Trenčín revient à la neuvième place avec un succès serré à Nové Zámky grâce notamment à un doublé de Stapley.



Classement : HC Košice : 71 pts HK Spišská Nová Ves : 69 pts HK Nitra : 64 pts HC Slovan Bratislava : 63 pts DOXXbet Vlci Žilina : 61 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 61 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 51 pts HK Poprad : 50 pts HK Dukla Trenčín : 50 pts HKM Zvolen : 49 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 43 pts HC Nové Zámky : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo