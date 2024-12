Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Rusé comme un renard Michalovce et Junca remportent une bonne victoire. Spišská Nová Ves repasse 3e. Le Slovan l'emporte en milieu de tableau, Zvolen et Žilina suivent. En bas, Liptovský Mikulᚠassure Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/12/2024 à 21:00 Tweeter Michalovce - Banská Bystrica : 2-1

Spišská Nová Ves - Poprad : 3-1

Žilina - Košice : 6-2

Nitra - Zvolen : 5-6

Nové Zámky - Liptovský Mikuláš : 5-6

Trenčín - Bratislava : 3-4



hkduklamichalovce.sk Michalovce domine Banská Bystrica Le Dukla Ingema remporte un bon succès à domicile contre Banská Bystrica et se rapproche de son adversaire du jour. Junca réalise un match très solide avec 31 arrêts.

Deuxième victoire consécutive pour Spišská Nová Ves qui remonte troisième après avoir déjoué Poprad. Pourtant Turan permettait aux chamois de mener 1-0 après un tiers, les lynx égalisent au tiers médiant avant que deux buts en fin de partie ne donne une victoire logique aux locaux.

Le Slovan remporte le classico à Trenčín mais non sans frayeur. Bakoš et Ortega donnent deux longueurs aux visiteurs après à peine quatre minutes de jeu. Le Dukla renverse le match et marquent deux buts au tiers médiant. En powerplay, Stapley donne même l'avantage aux locaux. Deux buts coup sur coup permettent aux aigles de renverser le match et de s'imposer.

Après deux revers d'affilée, Žilina retrouve la victoire et de quelle manière en cartonnant le leader Košice. Les deux équipes sont à égalité au premier tiers après avoir marqué un but chacune. Les loups explosent leur adversaire au tiers médiant avec quatre buts inscrits, puis un sixième au dernier vingt. Fejes, Jones, Wałęga et Varga comptent tous deux points dans cette démonstration de force.

Zvolen gagne la course-poursuite à Nitra. Le HKM marque deux buts au premier tiers, puis maintient l'écart au second avant de mener 2-4 puis 3-5 et 4-6. Les chevaliers résistent au retour du champion en titre et finissent pas l'emporter dans une fin de match haletante. Estephan et Marcinek marquent trois points pour le vainqueur, même total pour Lacka côté Nitra.

Liptovský Mikuláš remporte un match serré mais capital à Nové Zámky, reléguant son adversaire du jour à 14 points derrière, un gouffre qu'il sera quasiment impossible à remonter, malgré le nombre de matchs à jouer. Les taureaux ratent une nouvelle occasion de se rapprocher un peu, et sont quasiment rélégués désormais, on voit mal comment ils pourraient sortir du ravin cette fois. Le HK32 a fait la différence au tiers médiant en marquant 4 buts et en menant 5-1 avec trois points de Quince. NZ parvient à recoller avec trois points de Ritchie mais jamais à égaliser.

Classement : HC Košice : 54 pts HK Nitra : 48 pts HK Spišská Nová Ves : 48 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 47 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts HC Slovan Bratislava : 41 pts HK Poprad : 37 pts HKM Zvolen : 35 pts DOXXbet Vlci Žilina : 34 pts HK Dukla Trenčín : 30 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 29 pts HC Nové Zámky : 15 pts







