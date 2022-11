Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Semaine de reprise Après la trêve internationale, la Tipos extraliga (élite slovaque) reprenait ses droits, faisons un petit point sur la situation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/11/2022 à 17:00 Tweeter

hockeynitra.com Continental Cup particulièrement réussie pour le HK Nitra

Et encore la semaine n'était pas tout à fait normale car, Nitra (vice-champion en titre) jouait à domicile les demi-finales de la coupe continentale. Tout s'est très bien passé pour Corgoň qui a terminé premier avec trois victoires (5-2 Asiago, 7-3 Krementchouk, 2-1 Oświęcim). Les Slovaques rejoignent donc la finale avec les Italiens d'Asiago (deuxièmes du groupe), ils y retrouveront les Gallois de Cardiff et les Ducs d'Angers qualifiés dans l'autre groupe (lire Après la trêve internationale, particulièrement délicate pour la Slovaquie qui a terminée dernière de la Deutschland Cup avec trois défaites (3-0 Allemagne, 4-3 ap Danemark et 3-2 ap Autriche), l'élite slovaque (Tipos extraliga) reprenait le chemin des glaces.Et encore la semaine n'était pas tout à fait normale car,(vice-champion en titre) jouait à domicile les demi-finales de la coupe continentale. Tout s'est très bien passé pour Corgoň qui a terminé premier avec trois victoires (5-2 Asiago, 7-3 Krementchouk, 2-1 Oświęcim). Les Slovaques rejoignent donc la finale avec les Italiens d'Asiago (deuxièmes du groupe), ils y retrouveront les Gallois de Cardiff et les Ducs d'Angers qualifiés dans l'autre groupe (lire notre news ). Du coup Nitra disputera le match de la 17ème journée contre le Slovan le 6 décembre. Le HKN a disputé le match de la 18ème journée en avance et l'a perdu contre les lynx de SNV. Le match de la 19ème journée se jouera lui mercredi à Prešov.



Nové Zámky reste leader avec une semaine contrastée. Ils ont d'abord arraché une victoire en prolongation contre des lynx en forme, puis subit une déculottée à Poprad. Mais les taureaux ont brillé dimanche en écrasant Košice l'équipe en forme du moment qui restait sur six victoires de rang. Johnson marque un triplé dans cette rencontre. Du coup les oranges et noirs voient leur série de victoire se briser et occupent la sixième place mais bien placé pour remonter plus avant.

Le Slovan reste second avec deux victoires confortables remportées cette semaine, dont une remarquée contre le troisième, Zvolen litéralement surclassé dans un match très offensif.

Les lynx de Spišská Nová Ves et les renards de Michalovce ont connu une excellente semaine avec 7 points et 5 points collectés. hkpoprad.sk Spišská Nová Ves prend des points pris aux 3 matchs

Poprad et Banská Bystrica restent irrégulières et peinent à se stabiliser dans le milieu de tableau. Par contre le Dukla Trenčín confirme ses bonnes dispositions avec 4 points récoltés et une remontée qui se poursuit au général.

Le MHk 32 poursuit sa descente au général/ Le club de Saint Nicolas a pourtant auteur d'un bon match mercredi qui s'est soldé par une victoire serrée contre Poprad grâce à un but en prolongation du Finlandais Kuru. Un bon résultat qui confirmait la victoire contre le leader NZ avant la trêve. Mais Liptovský Mikuláš explosait à Košice vendredi avant une victoire problématique contre les béliers, un adversaire direct dimanche. Trois buts encaissés en quatre minutes au dernier tiers ont offert une victoirei mportante à Banská Bystrica et plongé LM à l'avant dernier rang a seulement trois points de la zone rouge avec un match de retard. Classement inchangé en haut de tableau,reste leader avec une semaine contrastée. Ils ont d'abord arraché une victoire en prolongation contre des lynx en forme, puis subit une déculottée à. Mais les taureaux ont brillé dimanche en écrasantl'équipe en forme du moment qui restait sur six victoires de rang.marque un triplé dans cette rencontre. Du coup les oranges et noirs voient leur série de victoire se briser et occupent la sixième place mais bien placé pour remonter plus avant.Lereste second avec deux victoires confortables remportées cette semaine, dont une remarquée contre le troisième,litéralement surclassé dans un match très offensif.Les lynx deet les renards deont connu une excellente semaine avec 7 points et 5 points collectés.etrestent irrégulières et peinent à se stabiliser dans le milieu de tableau. Par contre leconfirme ses bonnes dispositions avec 4 points récoltés et une remontée qui se poursuit au général.Lepoursuit sa descente au général/ Le club de Saint Nicolas a pourtant auteur d'un bon match mercredi qui s'est soldé par une victoire serrée contregrâce à un but en prolongation du Finlandais. Un bon résultat qui confirmait la victoire contre le leader NZ avant la trêve. Mais Liptovský Mikuláš explosait àvendredi avant une victoire problématique contre les béliers, un adversaire direct dimanche. Trois buts encaissés en quatre minutes au dernier tiers ont offert une victoirei mportante àet plongé LM à l'avant dernier rang a seulement trois points de la zone rouge avec un match de retard. Prešov reste dernier mais l'espoir est de mise pour les chevaux. Ils ont pris un bon point contre Michalovce avant de céder uniquement au dernier tiers à Bratislava après avoir fait jeu égal contre le champion en titre pendant 46 minutes. Le HC21 a encore un match en retard, contre Nitra qu'il disputera mercredi, une victoire relancerait complètement le club à la rose rouge. Mais il ne faudra pas se rater à domicile face à un adversaire qui sort sans doute un peu émoussé d'un week end européen. Les chevaux ont leur destin entre les sabots.



Deux journées la semaine prochaine (vendredi 23 et dimanche 25) pour une Tipos Extraliga qui reprendra enfin ses marques normalement après la trêve internationale et la Continental Cup.

