Tipos Extraliga : Sous les sabots des chevaux Les chevaux de Prešov rebondissent de la plus belle des manières, Košice remonte sur le podium. Le HC '05 se rapproche des meilleures places Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/01/2023 à 21:00 Tweeter Bratislava - Nitra : 2-3 TAB

Košice : 1-2 TAB

Michalovce - Prešov : 0-4

Banská Bystrica - Zvolen : 3-2 TAB

Poprad - Liptovský Mikuláš : 0-2

Spišská Nová Ves - Nové Zámky : 3-2



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Les chevaux de Prešov piétinent Michalovce Trenčín -: 1-2 TABMichalovce -: 0-4- Zvolen : 3-2 TABPoprad -: 0-2- Nové Zámky : 3-2 Prešov est à la peine avec trois défaites d'affilée même si la dernière a été sur le fil, les chevaux qui voient Nitra s'éloigner semble vissés à la dernière place synonyme de relégation. Ils continuent d'ajouter des renforts réfugiés de la KHL. Ils ont déjoué tous les pronostics et repris un grand bol de confiance en s'imposant triomphalement à Michalovce qui essuie une septième défaite en huit parties et déjà la deuxième contre Prešov. Les renards n'ont pourtant pas ménagés leur peine mais malgré 33 tentatives ils n'ont jamais pu déjouer Rabčan qui blanchit. Quatre buteurs différents ont troué les filets locaux, mais le Russe Avtsin marque deux points, il en déjà à six en 8 parties. Prešov reste dernier mais réduit à deux l'écart avec la sortie du tunnel. L'espoir reprend pour la rose rouge si elle continue à jouer de cette manière. Nitra qui a joué en avance pour se rendre à Angers à la finale de la Continental Cup a fait le plein de confiance avant cet évènement européen. En effet le Corgoň s'impose aux tirs au but à Bratislava et remporte sa troisième victoire en quatre matchs.

Match également décalé en avance pour les besoins des classiques hivernales, Košice s'impose également aux tirs au but à Trenčín. Victoire serrée mais importante qui permet aux métallurgistes de prendre la troisième place.

Banská Bystrica s'offre une victoire aux tirs au buts contre le leader Zvolen et se rapproche de la sixième place protégée.

Le MHk32 signe une nouvelle victoire importante à Poprad qui lui permet de prendre de la distance avec le bas de tableau. Avec 41 arrêts, Valent blanchit.

Dans un duel relevé en haut de tableau c'est Spišská Nová Ves qui déjoue sur un score serré le HK Mikron avec une huitième victoire sur ses onze derniers matchs. Giľák compte deux points dans cette victoire. Les lynx toujours cinquièmes rejoignent les taureaux à égalité de points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Avtsin (HC MV Transport Prešov)

** : Michal Valent (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

* : Matej Giľák (HK Grotto Spišská Nová Ves)



Classement : HKM Zvolen : 69 pts HC Slovan Bratislava : 67 pts HC Košice : 60 pts HC Mikron Nové Zámky : 59 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 59 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 54 pts HC '05 Banská Bystrica : 51 pts HK Poprad : 46 pts HK Dukla Trenčín : 45 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 37 pts HK Nitra : 32 pts HC MV Transport Prešov : 30 pts







