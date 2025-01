Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Sur le podium Le Slovan grimpe au 3e rang après un cinquième succès d'affilée. Spišská Nová Ves revient au contact du sommet, Žilina est sixième. Trenčín et Zvolen se tiennent dans un mouchoir de poche Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/12/2024 à 21:00 Tweeter Bratislava : 2-3 ap

Spišská Nová Ves - Michalovce : 3-1

Liptovský Mikuláš - Žilina : 3-6

Trenčín - Nové Zámky : 4-3

Zvolen - Banská Bystrica : 6-1

Poprad - Košice : 2-1



hcslovan.sk Le Slovan sème Nitra et prend la 3e place

Le Slovan poursuit son solide parcours avec une cinquième victoire de suite, certes difficile à Nitra. Pourtant Bratislava menait 2-0 après un tiers, mais progressivement le champion est revenu dans le match pour égaliser. Profitant d'un powerplay, Acolatse donne la victoire en toute fin de prolongation. Un succès qui permet au club de la capitale de monter sur le podium.

Spišská Nová Ves remporte une huitième victoire consécutive en écartant le Dukla Ingema malgré 23 arrêts de Junca. Un succès qui s'est dessiné au dernier vingt pour les lynx avec des buts de Rapáč et Meireles.

Žilina remonte au sixième rang grâce à un bon succès, le deuxième de suite, chez le HK32 qui ne parvient pas à se reprendre. Pourtant les locaux menaient au score au début du deuxième tiers avant d'être dévorés par les loups. Ceux-ci marquent trois buts avant la deuxième sirène pour prendre une bonne avance, qu'ils creusent au début du dernier vingt. LM revient un peu, mais un ultime but en cage vide scelle la partie.

Poprad remporte un succès précieux et important contre le leader Košice en plein doute et qui n'a plus qu'un point d'avance sur SNV mais tout de même deux matchs de moins. Broadhurst inscrit deux points.

Trenčín se maintient dans le rythme avec un succès serré contre Nové Zámky qui voit sa série de victoires s'arrêter là. Thomas donne l'avantage aux taureaux au premier tiers. Les deux équipes se neutralisent en deuxième période. Stapley donne l'avantage au Dukla sur un powerplay en fin de match, les militaires doublent la mise en cage vide mais Rapuzzi rapproche vainement le score.

Classement : HC Košice : 64 pts HK Spišská Nová Ves : 63 pts HC Slovan Bratislava : 56 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 55 pts HK Nitra : 54 pts DOXXbet Vlci Žilina : 47 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 46 pts HK Poprad : 44 pts HK Dukla Trenčín : 40 pts HKM Zvolen : 39 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 33 pts HC Nové Zámky : 25 pts







