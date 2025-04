Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Survivant Zvolen retrouve ses sensations et remporte son premier match des demi-finales évitant ainsi l'élimination Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/04/2025 à 21:00 Tweeter Zvolen - Košice : 5-2 (1-3)



TASR Zvolen remporte le match 5 et sauve sa tête - Košice : 5-2 (1-3) Zvolen dos au mur n'a plus le choix, il faut gagner contre Košice pour ne pas être élilminé dès ce soir. Les visiteurs dominent sans partage le premier tiers mais c'est Fekiač qui ouvre le compteur local. Kudrna double la marque dès la reprise, mais l'effort des joueurs de l'est parvient enfin à porter ses fruits. Un doublé de Jääskeläinen remet les compteurs à égalité. Une faute va décider du destin de la rencontre. Deyl est expulsé pour une violente charge. Sur les cinq minutes de powerplay, le HKM marque trois buts dont un doublé de Macek.

Zvolen remporte sa première victoire de la demi-finale et sauve sa tête, la série se déplace à Košice pour le cinquième match. Les métallurgistes auront encore l'occasion d'en finir. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur