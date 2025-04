Zvolen : 0-3 (3-2)



TASR Zvolen remporte le cinquième match à Košice Košice -: 0-3 (3-2)

Zvolen a sauvé une première balle de match à domicile et reste toujours face au ravin dans cette série contre Košice qui peut conclure à domicile.

Le premier tiers est extrêmement fermé, en infériorité Macek s'échappe en break et ouvre le score pour les visiteurs contre le cours du jeu. Les métallurgistes peinent à hausser le rythme et ne réduisent pas l'écart après le deuxième tiers. Malgré plus d'efforts au dernier vingt, Košice reste stérile devant la cage de Kantor. Sans autre solution, le HCK sort son gardien en fin de rencontre. Keffer puis Marcinek cresuent l'écart en marquant tous deux dans la cage vide et scellant le sort du match.

Zvolen remporte un deuxième match au pied du mur et remmène la série chez lui pour compléter le come-back ? Košice devra a tout prix conclure pour s'éviter un septième match couperet.