Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Un peu plus près du titre Košice remporte un troisième match de suite et se retrouve à un succès du titre suprême Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/04/2025 à 21:00 Tweeter Košice : 2-3 (1-3)



Photographe : Jäzva Košice à un succès d'être champion Nitra -: 2-3 (1-3) Košice qui reste sur deux nettes victoires de suite dans la finale espère enchaîner mais Nitra à domicile a les cartes en mains pour égaliser. Dès l'entame de la rencontre, les locaux sont pénalisés et Mikúš ouvre la marque sur le jeu de puissance. Les visiteurs multplient les fautes, le champion en titre pousse mais ne parvient pas à revenir à hauteur. Lunter vient doubler la mise à la mi-tiers. Les Nitréens forcent encore mais toujours sans succès jusqu'au premier coup de sirène.

Nitra continue de dominer au tiers médiant et Bajtek ouvre le compteur local peu après avoir dépassé la moitié du match. Sous pression les métallurgistes sont pénalisés, Passolt égalise dans une immense clameur. En toute fin de période, les locaux sont sanctionnés. Petráš remet Košice devant juste avant la deuxième sirène. Le Corgoň continue de frapper dans le dernier tiers mais en vain, Janus repousse tous les lancers et tient jusqu'au bout.

Troisième victoire dans la finale pour Košice qui est tout proche des étoiles, un derrnier succès et il remporterait son dixième titre. La prochaine rencontre se déroulera justement à domicile, les métallurgistes pourraient conclure devant leurs partisans. Nitra est dos au mur, il lui faudra gagner tous les matchs pour sauver son titre et ne pas le laisser échapper. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur