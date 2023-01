Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Une forme olympique Banská Bystrica continue de cartonner avec une 5e victoire de suite. Zvolen et le Slovan s'éloignent en tête. Michalovce et Spišská Nová Ves confirment dans le bon groupe. Trenčín continue de suivre un peu plus loin Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2022 à 21:00 Tweeter Michalovce - Prešov : 5-1

hkpoprad.sk Le HC '05 renverse Poprad pour sa 5e victoire de suite - Prešov : 5-1- Nové Zámky : 5-0- Nitra : 3-1Poprad -: 3-7- Liptovský Mikuláš : 3-0- Košice : 4-2 Banská Bystrica reste sur quatre victoires de rang dont deux contre des équipes du haut de tableau. En pleine remontée fantastique, les béliers se déplacent à Poprad face à une équipe en forme qui a remporté ses trois dernières rencontres. Les chamois profitent d'un powerplay pour ouvrir la marque sur une déviation de Mlynarovič. BB presse pour revenir mais sans succès, Vainio d'un lancer de la bleue double l'avance locale au début du deuxième vingt. Mais dans la foulée, Pavlin réduit l'écart. Peu après, Olli Vainio y va d'un nouveau lancer de la bleue et fait mouche une deuxième fois. Dès la reprise, Pavlin rapproche encore le score. A peine trois minutes plus tard, Troock derrière la cage parvient à glisser dans l'axe pour Ďatelinka qui égalise. Les béliers ne s'arrêtent plus et deux minutes plus tard, Kontos parvient à s'échapper et donne l'avantage à Banská Bystrica. Mais elle est pénalisée peu après, qu'à cela ne tienne, Jendek chippe le palet à la bleue s'échappe en break et double l'avantage des visiteurs en infériorité ! Le festival continue, Troock récupère victorieusement le rebond sur un lancer de Jendek. A la dernière minute de jeu, Tamaši parti en solitaire loge sous la transversale pour ajouter un septième but au triomphe des béliers. Ceux-ci doublent justement Poprad et passent 7ème à trois points des places protégées !

Zvolen confirme sa bonne forme en remportant une septième victoire de suite, logique face à un adversaire du bas de tableau, Liptovský Mikuláš. Un but par tiers, deux points de Hinterbricker et un blanchissage (21 arrêts) de Paterson ont suffit au HKM qui reste premier mais avec un match d'avance.

hcslovan.sk Le Slovan écrase Nové Zámky . Un but par tiers, deux points deet un blanchissage (21 arrêts) deont suffit au HKM qui reste premier mais avec un match d'avance. Le Slovan remporte haut la main le duel du haut de tableau face à Nové Zámky. Dans ce festival offensif, Kytnár marque trois points, deux pour Zigo, Fominykh et MacKenzie. Le portier bratislavien, Coreau signe un jeu blanc en repoussant les 28 lancers des taureaux qui voient leur avance fondre sur leurs poursuivants. Bratislava reste deuxième mais avec un match de retard.

Michalovce remporte fort logiquement et très nettement sa partie contre Prešov balayé malgré ses renforts exilés de la KHL. A noter les deux points pour Valentini. Les renards cinquièmes, n'ont plus qu'un point de retard sur la dernière marche du podium. Les chevaux eux, ne gardent que trois longueurs d'avance sur la dernière place.

Spišská Nová Ves renoue avec la victoire et de fort belle manière en se défaisant de Košice grâce notamment à un doublé et trois points de Nellis. Une victoire importante pour les lynx qui garde un peu le contact avec les cinq premiers mais surtout s'assurent pour l'instant du retour inexorable des béliers. Les métallurgistes s'inclinent et ne peuvent repasser troisièmes mais ils comptent un match en retard pour tenter de se refaire.

Le Dukla n'a pas faiblit au retour de la trêve et remporte une victoire importante contre Nitra, qui reste dernier de la classe en subissant un onzième revers de rang ! Les militaires ont mené 1-0 après un tiers avant d'inscrire deux nouveaux buts au tiers médiant, le minimum syndical est assuré. Mais avec cette deuxième victoire de suite, Trenčín met dix points d'écart avec la première équipe non qualifiée en playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anthony Nellis (HK Grotto Spišská Nová Ves)

** : Branden Troock (HC '05 Banská Bystrica)

* : Jared Coreau (Slovan Bratislava)

Classement : HKM Zvolen : 55 pts HC Slovan Bratislava : 52 pts HC Mikron Nové Zámky : 47 pts HC Košice : 46 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 46 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 40 pts HC '05 Banská Bystrica : 38 pts HK Poprad : 35 pts HK Dukla Trenčín : 34 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HK Nitra : 22 pts







