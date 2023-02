Dans un match en retard de la 30ème journée, Nitra qui reste sur quatre victoires d'affilée en championnat et s'éloigne un peu de la place relégative, reçoit Prešov dernier mais qui aligne trois victoires de suite. Un match capital pour les deux formations, en cas de victoire le Corgoň prendrait 7 points d'avance sur le dernier rang, un bel écart. Cependant si les chevaux s'imposent ils reviendraient à une longueur de leur adversaire du jour. Un match vital pour celui qui l'emportera.

Les locaux sont plutôt dominateurs en début de rencontre mais ils n'arrivent pas à ouvrir les compteurs. Une première faute tombe sur Nitra, le powerplay des chevaux fait mouche dans la foulée. Gerlach en retrait profite du trafic devant la cage pour ouvrir la marque (0-1).

Les locaux tentent de repartir dans l'autre sens, une relance catasrophique à la bleue remet le palet pour Ščurko qui part seul en break et gagne son duel pour doubler la mise (0-2).

En fin de période, les visiteurs sont pénalisés, le Corgoň en profite pour mettre la pression et d'un tir lointain Gajdoš rapproche la marque (1-2).

Joie de courté durée pour Nitra qui est pénalisé sur l'action suviante. Prešov repart de l'avant et pose son jeu. Khlystov canonne de la bleue, le puck rebondit sur la bande revient dans l'angle pour Salituro qui redonne deux longueurs d'avance aux chevaux (1-3).

Le deuxième tiers est équilibré, malgré des powerplays intéressants, Nitra ne peut se rapprocher tant Rabčan multiplie les interventions devant son but. Prešov s'offre également de belles actions pour tuer le match mais sans succès.

Dès la reprise du troisième vingt, Balហdans l'angle réduit l'écart d'un coup de canon en pleine lucarne (2-3).

Dans la foulée, Bodák s'échappe dans la profondeur et fait trembler les filets pour égaliser dans une bronca incroyable (3-3).

Deux buts en 36 secondes et le match est complètement relancé. Prešov repart à l'offensive mais Kašik s'interpose avec brio à plusieurs reprises. Sous pression les locaux sont pénalisés, Gerlach à l'embuscade dans l'axe propulse au fond un rebond pour remettre les chevaux devant (3-4).

Nitra tente de revenir au score mais