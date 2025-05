Košice - Nitra : 5-1 (1-1)



hckosice.sk Košice surclasse Nitra au match 2 et égalise - Nitra : 5-1 (1-1) Košice vaincu au premier match sans marquer de but, s'est relancé en corrigeant Nitra lors de la deuxième rencontre. Le premier tiers est disputé et haché de pénalité mais personne n'en profite et le score reste vierge. Jääskeläinen et Chovan marquent chacun à une minute d'intervalle et donnent une belle double avance aux locaux. Dès la reprise, sur un powerplay Cotton débloque le compteur nitréen. Le champion en titre pressent pour égaliser, mais sans succès. Au contraire, Jääskeläinen creuse l'écart. Les locaux déroulent et Martel inscrit le quatrième but des siens. Nitra balayé sort quand même son gardien et Havrila creuse l'écart dans la cage vide.

Košice triomphe dans ce match 2 et égalise la finale avant deux matchs consécutifs chez le champion en titre à partir de mardi.