Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Bataille pour la survie
 
Spišská Nová Ves sort de la zone rouge en remportant avec brio le match des mal classés. Poprad se cale au chaud, le Dukla remonte 5e, Žilina 3e. le Slovan creuse son avance
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 13/12/2025 à 21:00
Nitra - Trenčín : 2-4
Poprad - Košice : 7-1
Spišská Nová Ves - Michalovce : 5-0
Zvolen - Bratislava : 1-4
Žilina - Banská Bystrica : 5-4 TAB

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Bataille pour la survie
TASR
Spišská Nová Ves sort de la zone rouge avec une large victoire
Spišská Nová Ves sort de la zone rouge en écrasant Michalovce et en lui refilant la patate chaude. Surák blanchit avec 34 arrêts. KaspickRapáč et Turanský comptent tous deux points.
Le Slovan s'impose logiquement à Zvolen et prend désormais sept points d'avance sur son dauphin, qui s'incline pour la troisième fois de suite. Šimun et Elson marquent deux points.
Žilina retrouve le podium avec un succès au tirs au but contre Banská Bystrica dans un match renversant. Après avoir été mené 4-0 dans le premier tiers, les loups égalisent avant de remporter la fusillade. Ranford marque quatre points et le tir au but vainqueur.
Trenčín grimpe au cinquième rang avec une bonne victoire remporté à Nitra. Après un premier tiers vierge, les équipes se neutralisent au second avec deux buts chacun. Varone en powerplay donne l'avantage au Dukla à dix minutes du terme. Deux minutes plus tard, Descheneau marque son deuxième but du soir pour assurer la victoire des visiteurs.
Poprad reste bien au chaud en humiliant Košice qui prend une deuxième claque de suite. Majdan marque un doublé et trois points, Calof a lui aussi marqué deux buts. Lefebvre et Török ont même compté quatre points. 


Classement :
  1. Slovan Bratislava : 59 pts
  2. HK Nitra : 52 pts
  3. Vlci Žilina : 50 pts
  4. HC Košice : 49 pts
  5. HC Dukla Trenčín : 42 pts
  6. HC MONACObet Banská Bystrica : 41 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 41 pts
  8. HK Poprad : 39 pts
  9. HKM Zvolen : 34 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 34 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 32 pts
  12. HC Prešov : 23 pts


