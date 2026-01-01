 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Bien finir l'année 2025
 
Prešov termine avec un succès en bas de tableau. Spišská Nová Ves malgré sa victoire ne sort pas de la zone de relégation. Poprad assure au milieu de tableau. Banská Bystrica et Žilina poursuivent toujours le podium. Nitra remporte aux tirs au but le match au sommet
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 30/12/2025 à 21:00
Poprad - Liptovský Mikuláš : 2-1 ap
Banská Bystrica - Trenčín : 4-3 ap
Spišská Nová Ves Košice : 2-1 ap
Nitra - Bratislava : 5-4 TAB
Prešov - Michalovce : 4-3
Zvolen - Žilina : 3-4

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Bien finir l
presovhockey.com
Prešov remporte le dernier match de 2025
Prešov remporte une victoire précieuse contre Michalovce pour se remettre un peu en marche en bas de tableau. Les chevaux ont toujours onze points de retard sur l'avant dernière place et la sortie de la zone rouge, il faudra courrir très vite en 2026. Indrašis marque son premier but sous ses nouvelles couleurs après 17 secondes de jeu ! Valigura compte un doublé dans la victoire de Prešov, sa septième en temps réglementaire, seulement...
Nitra remporte en fusillade le match au sommet contre le Slovan mais reste tout de même à cinq points derrière son adversaire du jour. Les locaux avaient pourtant pris le match dans le meilleur sens et menaient 4-1 après quarante minutes. Ils tenaient encore 4-2 à 2 minutes du terme mais Bratislava parvient à arracher l'égalisation grâce à Dmowski et Marcinko qui trouvaient la faille à 40 secondes d'intervale. Il faut ensuite pousser jusqu'aux tirs au buts mais Nitra l'emporte. 
Žilina se maintient sur le podium en l'emportant sur la glace de Zvolen dans un match course poursuite. où les loups ont toujours tenu la corde. Diakov, Ranford et Wałęga comptent chacun deux points.
Cinquième victoire d'affilée pour Banská Bystrica qui a peiné contre le Dukla qui a encore une fois dévisé. Il menait pourtant 2-0 dès l'entame du match, puis 3-1 à la fin du deuxième. Un gros effort des béliers au dernier tiers leur permait d'égaliser. Valach marque son deuxième but du match en prolongation et délivre les siens.
Poprad renoue avec la victoire, difficilement contre le HK32 grâce à un but de Nauš en prolongation. La victoire permet de s'éloigner encore un peu de leur adversaire du jour.
Spišská Nová Ves remporte un succès précieux contre Košice pour se rapprocher de la sortie de la zone rouge. Martel a marqué les deux buts du match dont celui de la victoire en prolongation. 

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 69 pts
  2. HK Nitra : 65 pts
  3. HC Košice : 62 pts
  4. Vlci Žilina : 59 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 57 pts
  6. HK Poprad : 53 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 51 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 46 pts
  9. HK Dukla Michalovce : 41 pts
  10. HKM Zvolen : 39 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 39 pts
  12. HC Prešov : 28 pts
 
 
