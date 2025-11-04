Banská Bystrica - Trenčín : 4-0

Spišská Nová Ves - Košice : 1-2 TAB

Nitra - Michalovce : 2-5

Poprad - Žilina : 5-2

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 3-2

Bratislava - Prešov : 5-3



Le Slovan profite de la défaite combinée et surprise des deux premiers pour prendre la tête en enfonçant la tête de Prešov sous l'eau à désormais quatre points de l'avant dernière place et 8 de la sortie de la zone rouge, la relégation se rapproche. Pour autant les chevaux ont livré un bon match pendant quarante minutes, le premier et le dernier tiers. Un effondrement au deuxième tiers avec un naufrage défensif des visiteurs permet à Bratislava de marquer trois buts. Prešov charbonne au dernier tiers et marque deux fois de suite, pour revenir à une longueur. Dix secondes plus tard le Slovan creuse de nouveau l'écart. Fejes marque son deuxième but du match pour encore une fois recoller, peu après les locaux s'éloignent encore. Les reins des visiteurs sont brisés, ils ne reviendront pas. Ils marquent bien un quatrième but mais juste sur le buzzer.

Nitra est passé à la moulinette à domicile face à Michalovce. Martel compte deux points. Les renards s'éloignent vite de la zone rouge.

Žilina s'est également lourdement incliné chez un adversaire du bas de tableau, Poprad. Pour les chamois, Šotek inscrit trois points

Zvolen passe 7e en infligeant un nouveau revers au HK32, la quatrième en cinq parties. Marcinek et Šramaty ont chacun compté deux points.

Banská Bystrica assure à domicile en corrigeant le Dukla sur un score sans appel. Myklukha et Turnbull inscrivent trois points tandis qu'avec 24 arrêts Rabčan blanchit.

Košice s'impose au bout du suspense à Spišská Nová Ves à l'issue d'une séance de fusillade.

Classement :