 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : D'un bond hors du gouffre
 
Spišská Nová Ves quitte la zone de relégation et remonte 9e, derrière le Dukla, Zvolen et le HK32 tous vainqueurs. Le Slovan s'empare de la 2e place
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 23/11/2025 à 21:00
Poprad - Liptovský Mikuláš : 3-4 ap
Trenčín - Košice : 2-1
Prešov - Zvolen :  2-3
Bratislava - Michalovce : 3-0
Žilina - Spišská Nová Ves : 1-2

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : D
TASR
Spišská Nová Ves quitte la zone rouge et passe 9e
Spišská Nová Ves sort de la zone rouge et bondit au neuvième rang après un excellent succès sur la glace de Žilina qui est dans une mauvaise passe. Un doublé de Laferrière permet le succès des lynx. 
Le Slovan repasse deuxième en surclassant Michalovce avec un jeu blanc de Kiviaho. Le HK32 se rapproche des bonnes places après un succès arraché à Poprad l'équipe en forme. Cormier égalise en fin de partie avant que Tritt ne donne la victoire en prolongation.
Le HKM suit avec un renversant succès à Prešov. Les chevaux menaient 2-0 après deux tiers mais s'effondrent à l'entame du dernier avec trois buts dans les quatre premières minutes marqués par Zvolen qui s'imposent.
Le Dukla est aux coudes à coudes avec un bon succès contre Košice qui voit sa série de victoire prendre fin. Junca repousse 26 lancers.

Classement :
  1. HK Nitra : 44 pts
  2. Slovan Bratislava : 42 pts
  3. HC Košice : 40 pts
  4. Vlci Žilina : 40 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts
  7. HKM Zvolen : 30 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 29 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 27 pts
  10. HK Poprad : 25 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 24 pts
  12. HC Prešov : 17 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 