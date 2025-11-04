Liptovský Mikuláš : 3-4 ap

Trenčín - Košice : 2-1

Prešov - Zvolen : 2-3

Bratislava - Michalovce : 3-0

Žilina - Spišská Nová Ves : 1-2



TASR Spišská Nová Ves quitte la zone rouge et passe 9e Poprad -: 3-4 ap- Košice : 2-1Prešov -: 2-3- Michalovce : 3-0Žilina -: 1-2 Spišská Nová Ves sort de la zone rouge et bondit au neuvième rang après un excellent succès sur la glace de Žilina qui est dans une mauvaise passe. Un doublé de Laferrière permet le succès des lynx. Le Slovan repasse deuxième en surclassant Michalovce avec un jeu blanc de Kiviaho. Le HK32 se rapproche des bonnes places après un succès arraché à Poprad l'équipe en forme. Cormier égalise en fin de partie avant que Tritt ne donne la victoire en prolongation.

Le HKM suit avec un renversant succès à Prešov. Les chevaux menaient 2-0 après deux tiers mais s'effondrent à l'entame du dernier avec trois buts dans les quatre premières minutes marqués par Zvolen qui s'imposent.

Le Dukla est aux coudes à coudes avec un bon succès contre Košice qui voit sa série de victoire prendre fin. Junca repousse 26 lancers.

Classement : HK Nitra : 44 pts Slovan Bratislava : 42 pts HC Košice : 40 pts Vlci Žilina : 40 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HKM Zvolen : 30 pts HC Dukla Trenčín : 29 pts HK Spišská Nová Ves : 27 pts HK Poprad : 25 pts HK Dukla Michalovce : 24 pts HC Prešov : 17 pts