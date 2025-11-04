Žilina : 4-5

Bratislava - Banská Bystrica : 4-3

Spišská Nová Ves - Poprad : 4-2

Michalovce - Zvolen : 1-5

Liptovský Mikuláš - Prešov : 5-6 ap

Košice - Nitra : 0-5



TASR Prešov renverse le HK32 dans un match fou Trenčín -: 4-5- Banská Bystrica : 4-3- Poprad : 4-2Michalovce -: 1-5Liptovský Mikuláš -: 5-6 apKošice -: 0-5 Prešov renverse complètement la partie et s'impose chez le HK32. Il ne faut qu'une minute aux locaux pour ouvrir le score grâce à Sukeľ. Valigura ne tarde guère à égaliser, mais Liptovský Mikuláš repasse devant avant le quart d'heure de jeu. La défense visiteuse plie au tiers médiant, Reway et Záborský creuse l'avance, en toute fin de période Rapuzzi réduit un peu la note. Dès les premières secondes de la reprise, les locaux marquent en powerplay et mènent désormais 5-2. Les chevaux sont bien partis pour prendre une nouvelle danse. Mais Prešov n'a pas baissé les bras et renverse la tendance, Avtsin ne tarde pas à remettre les siens à deux buts d'écart. Le temps file, Rapuzzi permet aux siens de recoller à cinq minutes du terme. Les chevaux accélèrent leur galop et à 2'30 de la fin du match, Avtsin égalise dans un silence de cathédrale. Il faut se rendre en prolongation, elle dure un peu mais Rapuzzi complète le tour du chapeau et le come-back de Prešov qui remporte ce match et revient à deux longueurs de son premier prédécesseur.

Zvolen passe sixième en étrillant Michalovce. Jääskeläinen compte deux buts.

Spišská Nová Ves renverse la partie et l'emporte contre Poprad qui reste dans la zone rouge. Les chamois menaient pourtant 2-0 après un tiers. Les lynx renversent la tendance au tiers médiant et égalisent. Deux buts en deux minutes à l'entame du dernier vingt assure la victoire de SNV qui repasse huitième.

Le Slovan se maintient pourtant premier avec un succès encore plus arraché que les loups remporté contre Banská Bystrica. Le club de la capitale mène par trois fois mais se fait rejoindre à chaque fois par les béliers. La dernière fois Turnbull égalise à 2'30 du terme. Le HC05 croit avoir fait le plus dur comme le Dukla mais à 5 secondes de la sirène, O'Connor inscrit son deuxième but et offre la victoire à Bratislava.

Nitra complète toujours le podium après un tonitruant succès à Košice pour se venger de la dernière finale. Jackson compte un doublé, Chrenko marque trois points. Patrikainen blanchit avec 19 arrêts.

Classement : Slovan Bratislava : 38 pts Vlci Žilina : 38 pts HK Nitra : 38 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 31 pts HC Košice : 30 pts HKM Zvolen : 25 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HK Spišská Nová Ves : 21 pts HC Dukla Trenčín : 20 pts HK Dukla Michalovce : 17 pts HK Poprad : 13 pts HC Prešov : 11 pts