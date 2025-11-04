Banská Bystrica - Michalovce : 3-4

Žilina - Liptovský Mikuláš : 1-3

Poprad - Nitra : 2-3

Prešov - Košice : 0-6

Trenčín - Bratislava : 2-3 ap

Spišská Nová Ves : 2-3



TASR Nitra domine Poprad et s'empare de la 1ère place Zvolen -: 2-3

Nitra profite du ralentissement en haut du tableau pour grimper au premier rang après un succès à Poprad. Le Corgoň mène rapidement 2-0 au premier tiers, puis 3-0 grâce à Lacka au début du tiers médiant. Les locaux n'ont pas désarmés et reviennent fort au dernier vingt. Ils marquent deux fois pour recoller mais ne reviendront pas. Les chamois descendent au dernier rang.

Le Slovan se hisse au deuxième rang grâce à un succès arraché in-extremis à Trenčín. Le Dukla impeccable au premier tiers mène 2-0. Jendek réduit le score à l'entame de la deuxième période. En toute fin de match, Bratislava sort son gardien. Královič parvient à battre Junca et égalise à 30 secondes de la sirène finale. Le Dukla est pénalisé dans la prolongation, son rival n'en demandait pas tant et Dmowski donne la victoire au club de la capitale.

Košice repart en humiliant le promu Prešov qui a sombré corps et âme face au champion en titre. Mikúš inscrit un hat-trick, trois points également pour Chovan et Rosandić. Les métallurgistes retrouvent le podium.

Michalovce remporte enfin son premier match en temps réglementaire en s'imposant chez le second, Banská Bystrica, à la surprise générale. Les renards ont démarré à fond de train en marquant trois buts dans les 8 premières minutes de jeu. Spdoniak marque son deuxième but du match pour porter le score à 4-0 à la moitié du match. Les béliers démarrent enfin mais il y a un gouffre à remonter et ils ne parviendront pas à le combler en s'arrêtant à une unité de l'égalisation. Michalovce abandonne le dernier rang mais reste dans les places relégables.

Liptovský Mikuláš confirme son excellent début de saison en s'imposant dans la tanières des Vlci.

Spišská Nová Ves grimpe au huitième rang en dépassant son adversaire du soir, le HKM. Menés à l'entame du dernier tiers, les lynx ont égalisé avant de passer devant et de l'emporter grâce à Belluš.

Classement :