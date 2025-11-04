Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipsport Liga Tipsport Liga : Embusqués Le Slovan reste à l'embuscade derrière Nitra et Žilina. Košice se replace, en bas de tableau Poprad et Prešov gagnent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/10/2025 à 21:00 Tweeter Nitra : 1-4

Prešov - Banská Bystrica : 4-1

Bratislava - Spišská Nová Ves : 6-4

Michalovce - Poprad : 2-3 ap

Liptovský Mikuláš - Košice : 0-5

Žilina - Zvolen : 6-5 ap



TASR Le Slovan déjoue Spišská Nová Ves et reste en embuscade

Le Slovan s'est fait quelques frayeurs face à Spišská Nová Ves. Un excellent début de match donnait 3-1 en faveur des aigles après un tiers. Mais les visiteurs parvenaient à inverser la tendance et finissent par égaliser en début de dernier vingt à quatre partout grâce notamment à deux buts de Viedenský. Un doublé de Dmowski, dont le dernier en cage vide, qui complète le tour du chapeau assure la victoire au club de la capitale. Bratislava maintient la pression sur ses adversaires, puisqu'un seul point la sépare des deux premières places. Trenčín -: 1-4- Banská Bystrica : 4-1- Spišská Nová Ves : 6-4Michalovce -: 2-3 apLiptovský Mikuláš -: 0-5- Zvolen : 6-5 apLes'est fait quelques frayeurs face à. Un excellent début de match donnait 3-1 en faveur des aigles après un tiers. Mais les visiteurs parvenaient à inverser la tendance et finissent par égaliser en début de dernier vingt à quatre partout grâce notamment à deux buts de. Un doublé de, dont le dernier en cage vide, qui complète le tour du chapeau assure la victoire au club de la capitale. Bratislava maintient la pression sur ses adversaires, puisqu'un seul point la sépare des deux premières places. Žilina reste leader mais a vraiment gaspillé un point contre le HKM. Après avoir été menés 2-0 en début de match, les Vlci renversent complètement la tendance et mènet 5-2 après quarante minutes. Ils s'effondrent au dernier tiers. Marcinek puis Lunter rapprochent la marque. Jääskeläinen arrache l'égalisation à la dernière seconde de jeu ! Il faut donc disputer une prolongation, Kosmachuk donne la victoire aux loups. Nitra rebondit en s'imposant assez nettement chez le Dukla qui poursuit sa série de revers. La messe était dite après à peine une période où les visiteurs menaient déjà 3-0. Les locaux réduisent la marque au tiers médiant mais Molnár inscrit son deuxième but du match en dernière période.

Liptovský Mikuláš continue de réduire et subissent une troisième défaite en quatre matchs. Cette fois elle est cinglante contre le champion en titre, Košice. Avec 26 arrêts, Jurčák blanchit.

TASR Prešov renouvelé, donne une leçon à Banská Bystrica

Prešov après un début de saison dantesque est tombé au dernier rang, le club a fait du ménage en renvoyant une partie de son effectif et en recrutant tous azimuts. Ces changements semblent avoir été profitables, les chevaux ont piétiné Banská Bystrica. La partie commençait pourtant mal pour les locaux qui encaissaient un but dès la première minute signé Turnbull. Un double powerplay en toute fin de tiers permet à Rapuzzi d'égaliser. Sur une suppériorité au tiers médiant, Ullman donne l'avantage aux chevaux. Au dernier tiers, Prešov continue de mener sa barque habilement et Avtsin de retour dans son ancien club marque pour son premier match. Banská Bystrica sort son gardien en fin de partie, Rockwood arrivé de Spišská Nová Ves pour son premier match marque dans la cage vide. Prešov a particulièrement bien joué et reprend confiance, il faudra poursuivre ainsi pour sortir du trou.

Poprad continue de remonter avec une victoire en prolongation à Michalovce. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout, Sproul donne finalement les deux points aux chamois en powerplay. rebondit en s'imposant assez nettement chez lequi poursuit sa série de revers. La messe était dite après à peine une période où les visiteurs menaient déjà 3-0. Les locaux réduisent la marque au tiers médiant maisinscrit son deuxième but du match en dernière période.continue de réduire et subissent une troisième défaite en quatre matchs. Cette fois elle est cinglante contre le champion en titre,. Avec 26 arrêts,blanchit.après un début de saison dantesque est tombé au dernier rang, le club a fait du ménage en renvoyant une partie de son effectif et en recrutant tous azimuts. Ces changements semblent avoir été profitables, les chevaux ont piétiné. La partie commençait pourtant mal pour les locaux qui encaissaient un but dès la première minute signé. Un double powerplay en toute fin de tiers permet àd'égaliser. Sur une suppériorité au tiers médiant,donne l'avantage aux chevaux. Au dernier tiers, Prešov continue de mener sa barque habilement etde retour dans son ancien club marque pour son premier match. Banská Bystrica sort son gardien en fin de partie,arrivé de Spišská Nová Ves pour son premier match marque dans la cage vide. Prešov a particulièrement bien joué et reprend confiance, il faudra poursuivre ainsi pour sortir du trou.continue de remonter avec une victoire en prolongation à. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout,donne finalement les deux points aux chamois en powerplay.



Classement : Vlci Žilina : 30 pts HK Nitra : 30 pts Slovan Bratislava : 29 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 24 pts HC Košice : 22 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 20 pts HK Spišská Nová Ves : 17 pts HKM Zvolen : 16 pts HC Dukla Trenčín : 16 pts HK Dukla Michalovce : 11 pts HK Poprad : 10 pts HC Prešov : 9 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur