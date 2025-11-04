 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Encore un carton
 
En match avancé Košice remporte un deuxième tonitruant succès de suite, Zvolen poursuit sa remontée
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 21/10/2025 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Encore un carton
Photographe : Martin Baumann / TASR
Košice cartonne Michalovce


Košice - Michalovce : 6-2
Zvolen - Trenčín : 3-2 TAB

Deuxième carton de suite pour Košice qui cette fois a régalé son public en corrigeant Michalovce. Le héros du match c'est Krivošík auteur d'un hat-trick et de pas moins de cinq points. Mikúš compte trois mentions d'aide. Un succès qui donne la quatrième place provisoire pour le champion en titre.
Dans le deuxième match avancé, Zvolen s'impose en fusillade face au Dukla qui subit sa septième défaite d'affilée, rien ne va plus dans l'armée slovaque.



Classement :
  1. Vlci Žilina : 30 pts
  2. HK Nitra : 30 pts
  3. Slovan Bratislava : 29 pts
  4. HC Košice : 25 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 24 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 20 pts
  7. HKM Zvolen : 18 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 17 pts
  9. HC Dukla Trenčín : 16 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 11 pts
  11. HK Poprad : 10 pts
  12. HC Prešov : 9 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 