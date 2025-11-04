Deuxième carton de suite pour Košice qui cette fois a régalé son public en corrigeant Michalovce. Le héros du match c'est Krivošík auteur d'un hat-trick et de pas moins de cinq points.

Mikúš compte trois mentions d'aide. Un succès qui donne la quatrième place provisoire pour le champion en titre.

Dans le deuxième match avancé, Zvolen s'impose en fusillade face au Dukla qui subit sa septième défaite d'affilée, rien ne va plus dans l'armée slovaque.