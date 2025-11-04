Liptovský Mikuláš : 1-2 ap

Bratislava - Poprad : 6-5 ap

Spišská Nová Ves - Prešov : 2-1

Michalovce - Žilina : 1-2

Košice - Banská Bystrica : 2-3

Nitra - Zvolen : 3-2



Le Slovan s'est fait très peur à domicile contre Poprad. Il menait pourtant 2-0 après à peine deux minutes de jeu. Mais trois buts des chamois en fin de premier tiers renverse la donne. Bratislava marque trois but sans réplique, dont deux de Marcinko, au tiers médiant pour reprendre le lead. Cracknell inscrit son deuxième but du match avant que Calof n'égalise en fin de partie. A l'ultime seconde la prolongation, O'Connor donne la victoire au club de la capitale.

Nitra maintient sa première place en dominant le HKM avec deux points de Osburn.

Žilina se relance après deux revers en s'imposant à Michalovce. Dans un match nettement où ils ont nettement dominés, les loups l'emportent au dernier tiers sur un but en powerplay de Korczak.

Banská Bystrica repart de l'avant après trois défaites de suite en dominant Košice d'une longueur. Les béliers se sont tout de même fait peur, ils menaient 2-0 avant de se faire rejoindre au score. Myklukha donne finalement la victoire. Liptovský Mikuláš confirme sa très bonne forme avec un succès arraché en prolongation sur la glace de Trenčín. C'est Cormier qui donne la victoire en prolongation sur un powerplay.

Spišská Nová Ves aligne un second succès de suite après une victoire serrée contre Prešov.





Classement : HK Nitra : 21 pts Slovan Bratislava : 19 pts Vlci Žilina : 19 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 18 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 17 pts HC Košice : 15 pts HC Dukla Trenčín : 15 pts HK Spišská Nová Ves : 14 pts HKM Zvolen : 9 pts HC Prešov : 6 pts HK Dukla Michalovce : 5 pts HK Poprad : 4 pts