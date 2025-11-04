 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Inchangé
 
Nitra reste 1er, le Slovan 2e, Žilina et Banská Bystrica repartent suivis de Liptovský Mikuláš et plus loin de Spišská Nová Ves
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/10/2025 à 21:00
Trenčín - Liptovský Mikuláš : 1-2 ap
Bratislava - Poprad : 6-5 ap
Spišská Nová Ves - Prešov : 2-1
Michalovce - Žilina : 1-2
Košice - Banská Bystrica : 2-3
Nitra - Zvolen : 3-2

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Inchangé
TASR
Le Slovan s'impose en prolongation contre Poprad
Le Slovan s'est fait très peur à domicile contre Poprad. Il menait pourtant 2-0 après à peine deux minutes de jeu. Mais trois buts des chamois en fin de premier tiers renverse la donne. Bratislava marque trois but sans réplique, dont deux de Marcinko, au tiers médiant pour reprendre le lead. Cracknell inscrit son deuxième but du match avant que Calof n'égalise en fin de partie. A l'ultime seconde la prolongation, O'Connor donne la victoire au club de la capitale.
Nitra maintient sa première place en dominant le HKM avec deux points de Osburn.
Žilina se relance après deux revers en s'imposant à Michalovce. Dans un match nettement où ils ont nettement dominés, les loups l'emportent au dernier tiers sur un but en powerplay de Korczak.
Banská Bystrica repart de l'avant après trois défaites de suite en dominant Košice d'une longueur. Les béliers se sont tout de même fait peur, ils menaient 2-0 avant de se faire rejoindre au score. Myklukha donne finalement la victoire.
 Liptovský Mikuláš confirme sa très bonne forme avec un succès arraché en prolongation sur la glace de Trenčín. C'est Cormier qui donne la victoire en prolongation sur un powerplay.
Spišská Nová Ves aligne un second succès de suite après une victoire serrée contre Prešov.


Classement :
  1. HK Nitra : 21 pts
  2. Slovan Bratislava : 19 pts
  3. Vlci Žilina : 19 pts
  4. HC MONACObet Banská Bystrica : 18 pts
  5. HK32 Liptovský Mikuláš : 17 pts
  6. HC Košice : 15 pts
  7. HC Dukla Trenčín : 15 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 14 pts
  9. HKM Zvolen : 9 pts
  10. HC Prešov : 6 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 5 pts
  12. HK Poprad : 4 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 