Hockey sur glace - Tipsport Liga Tipsport Liga : Junca assure le Dukla remonte Trenčín et Junca gagnent pour la deuxième fois de suite et remontent 8e. Nitra assure en tête, les Vlci continuent de le suivre. Košice se rapproche du podium. Poprad qui continue de gagner en bas sort de la zone de relégation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 18/11/2025 à 21:00 Tweeter TASR Le Dukla Trenčín remporte un 2e match de suite et monte 8e

Poprad - Bratislava : 4-0

Banská Bystrica - Košice : 1-2

Žilina - Michalovce : 5-4 TAB

Trenčín - Bratislava : 4-0Banská Bystrica -: 1-2- Michalovce : 5-4 TAB - Liptovský Mikuláš : 3-1

Zvolen - Nitra : 2-8





Classement : HK Nitra : 44 pts Vlci Žilina : 40 pts Slovan Bratislava : 38 pts HC Košice : 37 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts HKM Zvolen : 27 pts HC Dukla Trenčín : 26 pts HK Spišská Nová Ves : 24 pts HK Poprad : 22 pts HK Dukla Michalovce : 21 pts HC Prešov : 14 pts








