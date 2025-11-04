 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Junca assure le Dukla remonte
 
Trenčín et Junca gagnent pour la deuxième fois de suite et remontent 8e. Nitra assure en tête, les Vlci continuent de le suivre. Košice se rapproche du podium. Poprad qui continue de gagner en bas sort de la zone de relégation
 
Le Dukla Trenčín remporte un 2e match de suite et monte 8e

Poprad - Bratislava : 4-0
Banská Bystrica - Košice : 1-2
Žilina - Michalovce : 5-4 TAB
Trenčín Liptovský Mikuláš : 3-1
Zvolen - Nitra : 2-8


Classement :
  1. HK Nitra : 44 pts
  2. Vlci Žilina : 40 pts
  3. Slovan Bratislava : 38 pts
  4. HC Košice : 37 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts
  7. HKM Zvolen : 27 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 26 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 24 pts
  10. HK Poprad : 22 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 21 pts
  12. HC Prešov : 14 pts
 
 
