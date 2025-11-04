Poprad - Košice : 8-2

Prešov - Trenčín : 3-2

Spišská Nová Ves - Michalovce : 2-3 TAB

Banská Bystrica - Žilina : 5-1

Nitra - Liptovský Mikuláš : 3-4

Zvolen - Bratislava : 0-3



Photographe : Peter Ilenčík Prešov l'emporte à la dernière seconde de jeu contre Trenčín

Prešov remporte un bon succès, le deuxième d'affilée, face au Dukla ce soir qui lui permet de revenir à 7 longueurs de son premier prédécesseur, c'est encore loin mais le mieux se confirme chez les chevaux qui menaient 2-0 après un tiers grâce à un doublé d'Avtsin. A l'ultime minute du deuxième vingt, Ahl réduit la note. C'est encore Ahl qui égalise au dernier vingt sur un powerplay. On semble se diriger vers la prolongation mais une fois encore Prešov revient au tout dernier moment. Rapuzzi arrache la victoire à la dernière seconde de jeu.

Le Slovan aligne son troisième succès de suite, à Zvolen, et grimpe en tête du championnat profitant du revers de l'ex leader. Kiviaho blanchit avec 35 arrêts.

Banská Bystrica repasse cinquième et plonge les Vlci dans le doute avec une quatrième défaite en cinq matchs. Quatre buts au tiers médiant, dont deux de Šoltés, qui finit à trois points, permettent aux béliers de faire la différence. Turnbull termine également la rencontre avec trois points. Poprad continue sa bonne forme de fin d'automne en corrigeant Košice. Avec cinq points Cracknell est le héros du jour, Výhonský marque lui trois points.

Michalovce se rapproche de la sortie du trou avec un succès arraché sur la glace de Spišská Nová Ves en fusillade. Les renards n'ont plus qu'un point de retard sur leurs adversaires du jour qui sont les derniers qualifiables pour les séries. Pour autant, le Dukla voit son poursuivant se rapprocher aussi.





Classement : Slovan Bratislava : 54 pts HK Nitra : 52 pts HC Košice : 49 pts Vlci Žilina : 45 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 40 pts HC Dukla Trenčín : 38 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 36 pts HKM Zvolen : 34 pts HK Poprad : 34 pts HK Spišská Nová Ves : 30 pts HK Dukla Michalovce : 29 pts HC Prešov : 22 pts