 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : L'ultime morsure du loup
 
Les loups de Žilina l'emportent dans les dernières secondes de jeu
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 18/01/2026 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : L
TASR
Žilina l'emporte à 35 secondes du terme


Trenčín - Bratislava : 1-6
Košice - Prešov : 4-2
Banská Bystrica - Michalovce : 5-4 TAB
Žilina - Liptovský Mikuláš : 3-2
Zvolen - Spišská Nová Ves : 2-5
Poprad - Nitra : 2-5


Classement :
  1. Slovan Bratislava : 83 pts
  2. HK Nitra : 75 pts
  3. Vlci Žilina : 72 pts
  4. HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
  5. HC Košice : 68 pts
  6. HK Poprad : 61 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 55 pts
  8. HKM Zvolen : 52 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 49 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 47 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 47 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 