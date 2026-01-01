|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : L'ultime morsure du loup
|
|Les loups de Žilina l'emportent dans les dernières secondes de jeu
|
|
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
Phil Rouinssard le 18/01/2026 à 21:00
|
|
|TASR
|Žilina l'emporte à 35 secondes du terme
Trenčín - Bratislava : 1-6
Košice - Prešov : 4-2
Banská Bystrica - Michalovce : 5-4 TAB
Žilina - Liptovský Mikuláš : 3-2
Zvolen - Spišská Nová Ves : 2-5
Poprad - Nitra : 2-5
Classement :
- Slovan Bratislava : 83 pts
- HK Nitra : 75 pts
- Vlci Žilina : 72 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
- HC Košice : 68 pts
- HK Poprad : 61 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 55 pts
- HKM Zvolen : 52 pts
- HK Spišská Nová Ves : 49 pts
- HK Dukla Michalovce : 47 pts
- HC Dukla Trenčín : 47 pts
- HC Prešov : 36 pts
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.