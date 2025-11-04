Košice - Žilina : 4-2

Michalovce - Trenčín : 4-2

Liptovský Mikuláš - Bratislava : 4-3 TAB

Nitra - Prešov : 4-2

Zvolen - Poprad : 2-3 ap



hckosice.sk Košice déjoue les Vlci et monte au deuxième rang - Žilina : 4-2- Trenčín : 4-2- Bratislava : 4-3 TAB- Prešov : 4-2Zvolen -: 2-3 ap Košice signe une troisième victoire de suite en déjouant les Vlci et en les dépassant au classement du même coup. Les métallurgistes forcent au deuxième et troisième vingt pour renverser leur adversaire. Mikúš compte deux points.

Nitra creuse son avance en tête de la ligue après une victoire contre le dernier Prešov, dans un bon match. Si les chevaux perdent et voient la sortie s'éloigner de nouveau, le bon jeu du jour contre la meilleure équipe de la ligue, est encourrageant.

Liptovský Mikuláš s'impose au forceps contre le Slovan. Après un premier tiers sans but, les visiteurs marquent trois buts. Patiemment le HK32 remonte le score et finit par égaliser au dernier vingt avant de remporter la fusillade.

Poprad grimpe neuvième après un succès arraché face au HKM, sa quatyrième victoire de rang. Urbánek donne la victoire en prolongation.

Michalovce sort de la zone rouge avec une victoire convaincante contre le Dukla qui rechute. Roy marque un doublé et Virtanen trois points. Mais la grosse perf est celle de Glosár qui repousse pas moins de 47 lancers !



Classement : HK Nitra : 44 pts HC Košice : 40 pts Vlci Žilina : 40 pts Slovan Bratislava : 39 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 30 pts HKM Zvolen : 27 pts HC Dukla Trenčín : 26 pts HK Poprad : 24 pts HK Dukla Michalovce : 24 pts HK Spišská Nová Ves : 24 pts HC Prešov : 17 pts