Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : La remontée
 
Košice aligne une troisième victoire et passe 2e derrière Nitra. Liptovský Mikuláš reste bien placé. En bas, Poprad et Michalovce s'éloignent de la zone rouge
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 21/11/2025 à 21:00
Košice - Žilina : 4-2
Michalovce - Trenčín : 4-2
Liptovský Mikuláš - Bratislava : 4-3 TAB
Nitra - Prešov : 4-2
Zvolen - Poprad : 2-3 ap

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : La remontée
hckosice.sk
Košice déjoue les Vlci et monte au deuxième rang
Košice signe une troisième victoire de suite en déjouant les Vlci et en les dépassant au classement du même coup. Les métallurgistes forcent au deuxième et troisième vingt pour renverser leur adversaire. Mikúš compte deux points.
Nitra creuse son avance en tête de la ligue après une victoire contre le dernier Prešov, dans un bon match. Si les chevaux perdent et voient la sortie s'éloigner de nouveau, le bon jeu du jour contre la meilleure équipe de la ligue, est encourrageant.
Liptovský Mikuláš s'impose au forceps contre le Slovan. Après un premier tiers sans but, les visiteurs marquent trois buts. Patiemment le HK32 remonte le score et finit par égaliser au dernier vingt avant de remporter la fusillade.
Poprad grimpe neuvième après un succès arraché face au HKM, sa quatyrième victoire de rang. Urbánek donne la victoire en prolongation.
Michalovce sort de la zone rouge avec une victoire convaincante contre le Dukla qui rechute. Roy marque un doublé et Virtanen trois points. Mais la grosse perf est celle de Glosár qui repousse pas moins de 47 lancers !


Classement :
  1. HK Nitra : 44 pts
  2. HC Košice : 40 pts
  3. Vlci Žilina : 40 pts
  4. Slovan Bratislava : 39 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 30 pts
  7. HKM Zvolen : 27 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 26 pts
  9. HK Poprad : 24 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 24 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 24 pts
  12. HC Prešov : 17 pts
 
 
