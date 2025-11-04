|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le choc des titans
|
|Banská Bystrica reste invaincu après une victoire en prolongation, le Dukla colle au train. Košice , le Slovan et Spišská Nová Ves suivent
|
|
|
Philippe Rouinssard le 19/09/2025 à 21:00
|
|
|hockeyslovakia.sk
|Banská Bystrica remporte le choc du sommet
Banská Bystrica - Žilina : 2-1 ap
Spišská Nová Ves - Michalovce : 2-1
Nitra - Liptovský Mikuláš : 5-2
Poprad - Košice : 2-5
Prešov - Trenčín : 1-3
Zvolen - Bratislava : 3-5
Classement :
- HC MONACObet Banská Bystrica : 11 pts
- HC Dukla Trenčín : 10 pts
- Vlci Žilina : 9 pts
- HC Košice : 8 pts
- Slovan Bratislava : 7 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 6 pts
- HK Nitra : 6 pts
- HK Spišská Nová Ves : 5 pts
- HK Poprad : 3 pts
- HC Prešov : 3 pts
- HK Dukla Michalovce : 2 pts
- HKM Zvolen : 1 pt
|
|
|
|
|
|
|
