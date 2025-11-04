|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le choc des titans
|
|Le Slovan remporte le duel au sommet à Nitra et revient à un point de la première place. Košice suit toujours, le Dukla grimpe au 5e rang. Poprad se maintient neuvième, Spišská Nová Ves reste hors de la zone rouge. Tout en bas, Prešov renoue avec la victoire
|
|
|
Phil Rouinssard le 05/12/2025 à 21:00
|
|
|Le Slovan s'impose largement à Nitra et revient à un point
Michalovce - Košice : 2-3 TAB
Žilina - Prešov : 2-3 ap
Trenčín - Zvolen : 5-3
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 2-3 TAB
Nitra - Bratislava : 2-5
Poprad - Banská Bystrica : 2-1 TAB
Classement :
- HK Nitra : 52 pts
- Slovan Bratislava : 51 pts
- HC Košice : 49 pts
- Vlci Žilina : 45 pts
- HC Dukla Trenčín : 38 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 37 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 36 pts
- HKM Zvolen : 34 pts
- HK Poprad : 31 pts
- HK Spišská Nová Ves : 29 pts
- HK Dukla Michalovce : 27 pts
- HC Prešov : 19 pts
|
|
|
|
|
|
|
