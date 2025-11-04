 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Le choc des titans
 
Le Slovan remporte le duel au sommet à Nitra et revient à un point de la première place. Košice suit toujours, le Dukla grimpe au 5e rang. Poprad se maintient neuvième, Spišská Nová Ves reste hors de la zone rouge. Tout en bas, Prešov renoue avec la victoire
 
Le Slovan s'impose largement à Nitra et revient à un point

Michalovce - Košice : 2-3 TAB
Žilina - Prešov : 2-3 ap
Trenčín - Zvolen : 5-3
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 2-3 TAB
Nitra - Bratislava : 2-5
Poprad - Banská Bystrica : 2-1 TAB

Classement :
  1. HK Nitra : 52 pts
  2. Slovan Bratislava : 51 pts
  3. HC Košice : 49 pts
  4. Vlci Žilina : 45 pts
  5. HC Dukla Trenčín : 38 pts
  6. HC MONACObet Banská Bystrica : 37 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 36 pts
  8. HKM Zvolen : 34 pts
  9. HK Poprad : 31 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 29 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 27 pts
  12. HC Prešov : 19 pts
 
 
