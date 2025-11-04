 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Le haut de tableau battu
 
Nitra, le Slovan et Žilina ont tous trois été battus. Košice se rapproche, en milieu de tableau, le Dukla, le HK32 et Spišská Nová Ves assurent tandis que Michalovce s'accrochent plus bas
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 16/11/2025 à 21:00
Poprad s'impose d'un seul but contre le leader Nitra

Bratislava - Trenčín : 1-4
Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-1
Michalovce - Banská Bystrica : 5-3
Liptovský Mikuláš - Žilina : 3-1
Nitra - Poprad : 0-1
Košice - Prešov : 6-1



Classement :
  1. HK Nitra : 41 pts
  2. Slovan Bratislava : 38 pts
  3. Vlci Žilina : 38 pts
  4. HC Košice : 34 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts
  7. HKM Zvolen : 27 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 24 pts
  9. HC Dukla Trenčín : 23 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 20 pts
  11. HK Poprad : 19 pts
  12. HC Prešov : 14 pts
 
 
