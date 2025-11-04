|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le haut de tableau battu
|
|Nitra, le Slovan et Žilina ont tous trois été battus. Košice se rapproche, en milieu de tableau, le Dukla, le HK32 et Spišská Nová Ves assurent tandis que Michalovce s'accrochent plus bas
|
|
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
Phil Rouinssard le 16/11/2025 à 21:00
|
|
|TASR
|Poprad s'impose d'un seul but contre le leader Nitra
Bratislava - Trenčín : 1-4
Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-1
Michalovce - Banská Bystrica : 5-3
Liptovský Mikuláš - Žilina : 3-1
Nitra - Poprad : 0-1
Košice - Prešov : 6-1
Classement :
- HK Nitra : 41 pts
- Slovan Bratislava : 38 pts
- Vlci Žilina : 38 pts
- HC Košice : 34 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts
- HKM Zvolen : 27 pts
- HK Spišská Nová Ves : 24 pts
- HC Dukla Trenčín : 23 pts
- HK Dukla Michalovce : 20 pts
- HK Poprad : 19 pts
- HC Prešov : 14 pts
|
|
|
|
|
|
|
