Prešov : 4-6

Bratislava - Banská Bystrica : 2-4

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 4-3

Trenčín - Žilina : 1-3

Spišská Nová Ves - Poprad : 3-1

Nitra - Zvolen : 3-5



Prešov signe une excellente entrée dans la nouvelle année, aussi bien qu'elle avait quitté l'ancienne. Deuxième victoire de suite donc pour les chevaux qui l'emportent dans le derby de l'est à Košice, champion en titre surpris par une remontée en dernier tiers, une vieille habitude des Prešoviens cette saison. Ullman ouvre le score après à peine une minute de jeu sur powerplay. Les locaux égalisent très vite et passent ensuite devant grâce à Plokhotnik. Les chevaux égalisent dès la première minute de jeu du deuxième vingt. Profitant d'un powerplay, Mikúš remet son équipe devant. Au début du dernier tiers, Havrila creuse l'avance locale. Avtsin réduit le score dans la minute qui suit, deux minutes plus tard Rockwood égalise. A six minutes de la fin, Indrašis donne l'avantage aux Prešoviens pour son deuxième but en deux matchs. La minute qui suit Avtsin double l'avantage des équidés. Košice force mais ne reviendra pas. Victoire importante et encourageante pour Prešov mais pour autant comme ses concurrents directs ont tous gagné leur écart gargantuesque (11 points) ne se réduit pas.

Spišská Nová Ves a en effet déjoué Poprad avec un hat trick de Martel mué une fois encore en héros. Les lynx restent pour autant dans la zone rouge car leur deux prédécesseurs ont gagé.

Le HKM reste hors du gouffre en s'offrant la tête de Nitra, deuxième du championnat. Le Corgoň menait pourtant 2-0 au premier tiers puis 3-1 à la moitié du second mais Zvolen parvient à égaliser avec un penalty puis Hecl donne l'avantage à dix minutes du terme. Un dernier but en cage vide écarte définitivement le vice-champion en titre.

Michalovce s'impose sur le fil contre le HK32 et maintient sa neuvième place et se rapproche à deux longueurs de la huitième. Meliško marque le but victorieux en fin de partie, Virtanen compte deux points.

Žilina profite de la défaite conjuguée des trois équipes du podium pour recoller après son succès à Trenčín.

Banská Bystrica suit également à deux points derrière en s'imposant sur la glace du Slovan le leader. Les deux formations se rendent coup pour coup dans un duel de toute beauté. A moins de quatre minutes de la sirène finale, Valach brise l'égalise en faveur des béliers. Bratislava pousse mais en vain, la sortie du gardien permet un but en filet désert.



