Poprad - Spišská Nová Ves : 4-1

Banská Bystrica - Bratislava : 2-3

Prešov - Liptovský Mikuláš : 3-2 ap

Žilina - Trenčín : 6-3

Zvolen - Michalovce : 3-2



TASR Prešov l'emporte en prolongation contre Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-1Banská Bystrica -: 2-3- Liptovský Mikuláš : 3-2 ap- Trenčín : 6-3- Michalovce : 3-2

Prešov renoue avec la victoire sur sa glace en déjouant difficilement le HK32. Il ne fallait qu'une minute à Chalupa pour ouvrir la marque. Vojtech ne tarde pas à égaliser, mais en toute fin de tiers Brincko remet les chevaux devant. Les locaux résistent à la pression adverse mais ne peuvent pas tenir jusqu'au bout. Farren égalise à trois minutes de la sirène finale et il faut disputer une prolongation. Bukarts donne la victoire aux chevaux dans le temps supplémentaire. Deux points importants, mais Prešov reste à douze points de son premier adversaire, treize de la sortie de la zone de relégation, ça n'avance guère.

En l'emportant chez l'épouvantail Banská Bystrica, le Slovan signe une troisième victoire d'affilée. Alignant, Janus son nouveau gardien pêché chez la lanterne rouge, le club de la capitale n'a pas failli. Ce dernier repousse 28 lancers. Elson marque le but de la victoire en powerplay à dix minutes du terme, à noter les deux points de Bakoš.

Žilina revient provisoirement deuxième en profitant de l'absence de match de ses concurrents directs. Les loups enfoncent le Dukla vaincu pour la cinquième fois de suite et la neuvième fois sur ses dix dernières sorties ! Rien ne va plus pour le club de l'armée qui glisse neuvième, à deux points de la zone rouge. Chalupa marque deux buts, Dej, Ranford et Korczak marque deux buts.

Poprad assure dans la bonne partie du tableau avec un large succès contre Spišská Nová Ves. Dans cette victoire, Calof, Cracknell et Bjalončík marquent deux points.

Le HKM remporte le match qu'il faut contre Michalovce et remonte au huitième rang. Berger marque un doublé et Cassels deux mentions d'assistances.

Classement :