Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Le leader retombe
 
2e défaite de suite pour le leader qui voit Nitra se rapprocher, Košice est plus loin. Banská Bystrica et Poprad mène toujours la chasse, le HK32 se replace tout comme Spišská Nová Ves
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 01/02/2026 à 21:00
Photographe : František Iván pour TASR
Košice fait chuter le Slovan dans le classico

Spišská Nová Ves - Trenčín : 3-2 ap
Košice - Bratislava : 3-1
Poprad - Prešov : 5-2
Michalovce - Liptovský Mikuláš : 5-7
Zvolen - Banská Bystrica : 3-7
Nitra - Žilina : 2-0



Classement :
  1. Slovan Bratislava : 89 pts
  2. HK Nitra : 85 pts
  3. HC Košice : 80 pts
  4. Vlci Žilina : 73 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 71 pts
  6. HK Poprad : 68 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 61 pts
  8. HKM Zvolen : 59 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 57 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 56 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 51 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
