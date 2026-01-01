|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le leader retombe
|
|2e défaite de suite pour le leader qui voit Nitra se rapprocher, Košice est plus loin. Banská Bystrica et Poprad mène toujours la chasse, le HK32 se replace tout comme Spišská Nová Ves
|
|
|
Phil Rouinssard le 01/02/2026 à 21:00
|
|
|Photographe : František Iván pour TASR
|Košice fait chuter le Slovan dans le classico
Spišská Nová Ves - Trenčín : 3-2 ap
Košice - Bratislava : 3-1
Poprad - Prešov : 5-2
Michalovce - Liptovský Mikuláš : 5-7
Zvolen - Banská Bystrica : 3-7
Nitra - Žilina : 2-0
Classement :
- Slovan Bratislava : 89 pts
- HK Nitra : 85 pts
- HC Košice : 80 pts
- Vlci Žilina : 73 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 71 pts
- HK Poprad : 68 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 61 pts
- HKM Zvolen : 59 pts
- HK Spišská Nová Ves : 57 pts
- HK Dukla Michalovce : 56 pts
- HC Dukla Trenčín : 51 pts
- HC Prešov : 36 pts
|
|
|
|
|
|
|
