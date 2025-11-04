Prešov - Spišská Nová Ves : 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)



presovhockey.com Prešov l'emporte avec brio à domicile contre Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves : 4-2 (0-0, 2-1, 2-1) Prešov qui reste sur un lourd revers contre le champion en titre espère rebondir à domicile pour confirmer son petit retour aux affaires, mis à part le dernier match. En face, Spišská Nová Ves a gagné deux de ses trois derniers matchs mais a glissé neuvième et doit l'emporter chez le promu pour grimper d'une place voire de deux.

Le premier tiers est un peu morne, Prešov domine un peu mais le score reste vierge. Dès la première minute de la reprise, Archambault ouvre le score pour SNV. Kozák ne tarde pas à égaliser. Le powerplay des chevaux leur permet de passer devant grâce à Rapuzzi. Les locaux commettent plusieurs fautes, les lynx sont au pressing mais Janus maintient porte fermée. Il ne faut que 26 secondes à l'entame du dernier tiers pour que Giľák creuse l'avance locale. Les deux équipes livrent un excellent dernier tiers et Paločko alourdit encore la mise. En fin de partie, les chevaux sont pénalisés, Spišská Nová Ves sort son gardien et Viedenský réduit enfin la note. Il ne reste qu'une minute à jouer, les locaux neutralisent leur adversaire.

Prešov reste dernier mais signe une troisième victoire en quatre matchs, il manque encore quatre points aux chevaux pour quitter la dernière place.



Résumé vidéo (en slovaque) de la rencontre





Classement : HK Nitra : 44 pts Vlci Žilina : 40 pts Slovan Bratislava : 38 pts HC Košice : 37 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 28 pts HKM Zvolen : 27 pts HC Dukla Trenčín : 26 pts HK Spišská Nová Ves : 24 pts HK Poprad : 22 pts HK Dukla Michalovce : 21 pts HC Prešov : 17 pts