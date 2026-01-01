|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le podium retrouvé
|
|Košice remonte sur le podium derrière Nitra et le Slovan. Zvolen grimpe septième. Spišská Nová Ves et Michalovce s'éloignent de la zone rouge
|
|
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
Phil Rouinssard le 25/01/2026 à 21:00
|
|
|TASR
|Košice remonte sur le podium
Žilina - Košice : 2-4
Trenčín - Michalovce : 2-4
Poprad - Zvolen : 3-4 ap
Bratislava - Liptovský Mikuláš : 7-1
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 5-2
Prešov - Nitra : 0-2
Classement :
- Slovan Bratislava : 89 pts
- HK Nitra : 79 pts
- HC Košice : 74 pts
- Vlci Žilina : 72 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
- HK Poprad : 62 pts
- HKM Zvolen : 56 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 56 pts
- HK Spišská Nová Ves : 55 pts
- HK Dukla Michalovce : 53 pts
- HC Dukla Trenčín : 50 pts
- HC Prešov : 36 pts
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.