Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Le podium retrouvé
 
Košice remonte sur le podium derrière Nitra et le Slovan. Zvolen grimpe septième. Spišská Nová Ves et Michalovce s'éloignent de la zone rouge
 
Phil Rouinssard le 25/01/2026
Košice remonte sur le podium

Žilina - Košice : 2-4
Trenčín - Michalovce : 2-4
Poprad - Zvolen : 3-4 ap
Bratislava - Liptovský Mikuláš : 7-1
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 5-2
Prešov - Nitra : 0-2

 

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 89 pts
  2. HK Nitra : 79 pts
  3. HC Košice : 74 pts
  4. Vlci Žilina : 72 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
  6. HK Poprad : 62 pts
  7. HKM Zvolen : 56 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 56 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 55 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 53 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 50 pts
  12. HC Prešov : 36 pts
 
 
