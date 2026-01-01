|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|
|Tipsport Liga : Le ventre mou accélère
|
|Troisième victoire consécutive pour Zvolen, Michalovce et Spišská Nová Ves
|
|
|Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
|
Phil Rouinssard le 30/01/2026 à 21:00
|
|
|TASR - František Iván
|Michalovce écrase le leader et reste en forme
Košice - Trenčín : 2-1
Michalovce - Bratislava : 6-1
Spišská Nová Ves - Žilina : 2-1 ap
Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-5
Nitra - Banská Bystrica : 3-1
Zvolen - Prešov : 5-1
Classement :
- Slovan Bratislava : 89 pts
- HK Nitra : 82 pts
- HC Košice : 77 pts
- Vlci Žilina : 73 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 68 pts
- HK Poprad : 65 pts
- HKM Zvolen : 59 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 58 pts
- HK Dukla Michalovce : 56 pts
- HK Spišská Nová Ves : 55 pts
- HC Dukla Trenčín : 50 pts
- HC Prešov : 36 pts
|
|
|
|
|
|
|
