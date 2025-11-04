Bratislava - Žilina : 5-1

Trenčín - Poprad : 3-0

Košice - Zvolen : 1-2 ap

Spišská Nová Ves - Nitra : 1-2

Michalovce - Prešov : 2-5

Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica : 4-3



TASR / Profimedia Prešov corrige Michalovce et se relance - Poprad : 3-0Košice -: 1-2 apSpišská Nová Ves -: 1-2Michalovce -: 2-5- Banská Bystrica : 4-3 Prešov a bien fait de changer d'entraîneur après sa série de cinq défaites, les chevaux ont piétiné Michalovce qui s'enfonce au dernier rang. La partie démarre en trombe, Zabusovs ouvre le score après à peine 36 secondes de jeu. Les renards égalisent mais les visiteurs repassent devant avant la première sirène. Au deuxième tiers, Bačo (qui finit le match à trois points) et Chalupa creusent l'écart en faveur des chevaux. Au dernier tiers chaque formation marque un but ce qui laisse le net écart des visiteurs. Deuxième succès pour le promu Prešov qui retrouve des couleurs et de la confiance et grimpe au dixième rang. Le Slovan poursuit sa bonne forme, il signe une quatrième victoire de suite et la deuxième contre un leader. Cette fois c'est Žilina qui a explosé. Un doublé de Jendek donne 2-0 dès la 7e minute. Varga et Peterek corsent le score au second, malgré une réduction tardive du score de Diakov. Bratislava conclut avec un cinquième but en dernière période.

Nitra se maintient dans la bonne partie du tableau avec une cinquième victoire consécutive, aujourd'hui sur la glace de Spišská Nová Ves qui rechute. Un match équilibré dans lequel le Corgoň a toujours mené la danse et a su tenir son avance jusqu'au bout.

Le Dukla se relance en enfonçant encore un peu plus Poprad. Match important pour Junca qui signe son premier jeu blanc de la saison avec pas moins de 34 arrêts.

Le HK 32 inflige à Banská Bystrica sa deuxième défaite d'affilée ce qui l'empêche de repasser premier malgré la défaite des Vlci. A deux reprises les béliers mènent la dense mais les locaux parviennent à renverser la tendance et à prendre le large avant de résister au retour de son adversaire.

Troisième succès d'affilée pour le HKM qui déjoue cette fois en prolongation Košice. Le but de la délivrance a été marqué par Beňo. Zvolen occupe la neuvième place.

Classement : Vlci Žilina : 16 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 15 pts Slovan Bratislava : 15 pts HK Nitra : 15 pts HC Dukla Trenčín : 13 pts HC Košice : 12 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 12 pts HKM Zvolen : 9 pts HK Spišská Nová Ves : 8 pts HK Poprad : 3 pts HC Prešov : 3 pts HK Dukla Michalovce : 2 pts