Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 6-4

Nitra - Michalovce : 5-1



TASR Banská Bystrica l'emporte à domicile contre Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves : 6-4- Michalovce : 5-1 Banská Bystrica assure à domicile en dominant finalement modestement Spišská Nová Ves dans un match avancé. Les deux équipes se neutralisent après un tiers avec un but chacune. Les béliers prennent l'ascendant au deuxième tiers et mènent 3-1 en deux minutes. Mais les lynx s'accrochent et égalisent avant la deuxième sirène. Lucas, puis Valach donne le large pour les locaux au dernier vingt. SNV sort son gardien en fin de match et McIsaac parvient encore à réduire l'écart, les visiteurs accélèrent encore mais se font déjouer en cage vide, une fois encore par Valach et doivent s'incliner.

Nitra brille devant ses partisans en écrasant Michalovce en match avancé. Deux buts à chacun des deux premiers tiers permettent au vice-champion en titre de mener largement. Krištof donne un cinquième but d'avance aux siens au début du dernier vingt. En powerplay en toute fin de match, Kytnár sauve l'honneur de son équipe qui s'incline toutefois lourdement et restent sous la menace de la zone rouge.



Classement : Slovan Bratislava : 83 pts HK Nitra : 78 pts Vlci Žilina : 72 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 71 pts HC Košice : 68 pts HK Poprad : 61 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HKM Zvolen : 52 pts HK Spišská Nová Ves : 49 pts HK Dukla Michalovce : 47 pts HC Dukla Trenčín : 47 pts HC Prešov : 36 pts