 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Les retardataires finissent
 
Les deux matchs en retard du week end ont été soldés avec des victoires nettes pour Zvolen et Liptovský Mikuláš
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 14/12/2025 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Les retardataires finissent
hc05.sk
Le HKM s'impose largement à Banská Bystrica

Prešov - Liptovský Mikuláš : 0-3
Banská Bystrica - Zvolen : 2-5
 
Zvolen met fin à sa série de quatre défaites de suite avec un large succès remporté à Banská Bystrica. Les chevaliers ont bien démarré le match et n'ont jamais lâché leur avance. Zuzin et Marcinek inscrivent un doublé. Golian compte également deux points. Le HKM revient à deux unités de la huitième place.
Très bonne opération pour le HK32 qui grimpe au cinquième rang et gagne deux places après une victoire convaincante à Prešov chez une lanterne rouge qui rechute très lourdement dans tous ses travers. Houser blanchit avec 25 arrêts, Vankúš inscrit deux points.

Classement :
  1. Slovan Bratislava : 59 pts
  2. HK Nitra : 52 pts
  3. Vlci Žilina : 50 pts
  4. HC Košice : 49 pts
  5. HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
  6. HC Dukla Trenčín : 42 pts
  7. HC MONACObet Banská Bystrica : 41 pts
  8. HK Poprad : 39 pts
  9. HKM Zvolen : 37 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 34 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 32 pts
  12. HC Prešov : 23 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 