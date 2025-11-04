hc05.sk Le HKM s'impose largement à Banská Bystrica

Prešov - Liptovský Mikuláš : 0-3

Banská Bystrica - Zvolen : 2-5 Prešov -: 0-3Banská Bystrica -: 2-5

Zvolen met fin à sa série de quatre défaites de suite avec un large succès remporté à Banská Bystrica. Les chevaliers ont bien démarré le match et n'ont jamais lâché leur avance. Zuzin et Marcinek inscrivent un doublé. Golian compte également deux points. Le HKM revient à deux unités de la huitième place.

Très bonne opération pour le HK32 qui grimpe au cinquième rang et gagne deux places après une victoire convaincante à Prešov chez une lanterne rouge qui rechute très lourdement dans tous ses travers. Houser blanchit avec 25 arrêts, Vankúš inscrit deux points.

Classement :