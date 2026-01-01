Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipsport Liga Tipsport Liga : Ne pas regarder en bas Michalovce s'éloigne de la zone de relégation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 28/12/2025 à 21:00 Tweeter Bratislava - Zvolen : 6-2

Michalovce - Spišská Nová Ves : 4-2

Trenčín - Nitra : 3-2 ap

Banská Bystrica - Žilina : 3-2

Košice - Poprad : 2-0

Liptovský Mikuláš - Prešov : 5-2



TASR/Profimedia Michalovce domine Spišská Nová Ves et s'éloigne de la zone rouge

Le Slovan écrase Zvolen pour rester confortablement en tête de la Tipsport Liga. Un excellent premier tiers donne 2-0 aux locaux grâce à Varga et Pecararo. Le HKM renverse la tendance au tiers médiant et égalise en cinq minutes. L'ex-lyonnais, Takáč remet le leader devant avant la sirène. Bratislava enfonce le clou en dernier acte avec trois buts sans riposte dont un deuxième pour Pecararo et Takáč.

Košice met fin à la série de victoires de Poprad, un succès qui lui permet de se rapprocher à deux longueurs du deuxième rang. Tout s'est joué au premier tiers avec deux buts signés Havrila et Petráš. Avec 24 arrêts, Riečický blanchit.

Banská Bystrica s'impose dans un match clé contre les Vlci et revient à un point de son adversaire du jour. Čunderlík inscrit deux points dans la victoire des béliers, la cinquième consécutive.

Le HK32 assure face à Prešov une fois encore nettement battu malgré ses nouveaux renforts, rien ne semble plus pouvoir sauver les chevaux. A noter le doublé de Vojtech et les trois points de Tritt.

Le Dukla peine mais l'emporte finalement contre Nitra. Par deux fois le club de l'armée a mené la danse mais s'est fait rattraper à chaque fois. La deuxième égalisation intervient à 2 minutes du terme. En prolongation finalement, Trenčín l'emporte grâce à Bezúch qui inscrit son deuxième but de la rencontre.

Michalovce remporte le duel des mals classés contre Spišská Nová Ves et s'éloigne de la zone rouge en y laissant englué son adversaire du soir. Les renards grimpent au neuvième rang à quatre point des deux dernières places.



Classement : Slovan Bratislava : 68 pts HK Nitra : 63 pts HC Košice : 61 pts Vlci Žilina : 56 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 55 pts HK Poprad : 51 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 50 pts HC Dukla Trenčín : 45 pts HK Dukla Michalovce : 41 pts HKM Zvolen : 39 pts HK Spišská Nová Ves : 37 pts HC Prešov : 25 pts







