Banská Bystrica - Bratislava : 4-5 ap

Žilina - Trenčín : 4-0

Nitra - Košice : 4-3

Poprad - Spišská Nová Ves : 1-2

Prešov - Liptovský Mikuláš : 3-4

Zvolen - Michalovce : 7-2



TASR Žilina nouveau leader de la Tipsport Liga - Košice : 4-3Poprad -: 1-2Prešov -: 3-4- Michalovce : 7-2 Žilina poursuit son excellent début de saison avec une cinquième victoire en six matchs en infligeant un cinglant revers au Dukla avec trois buts dans le premier tiers. Un succès clé qui permet aux Vlci de prendre la tête du championnat. Mucha compte deux points.

Le Slovan remporte un bon succès à Banská Bystrica qui subit son premier revers de la saison et perd la première place. Pourtant les béliers avaient démarrés en fanfare, un hat-trick de Turnbull leur permettait de mener 3-1 après un tiers. Ils sont ensuite à 4-1 à l'entame du deuxième vingt. Acolatse marque un doublé en 1'11 pour relancer la machine. Les aigles égalisent avant la deuxième sirène. Le dernier tiers est plus calme. Bondra donne la victoire à Bratislava en prolongation qui monte sur le podium.

Nitra remporte le remake de la dernière finale de justesse contre Košice. Le vice-champion en titre a mené toute la partie et a réussi à tenir le retour de son adversaire.

Le HK32 se maintient dans la bonne partie avec une victoire serrée à Prešov vaincu pour la cinquième fois de suite. Les chevaux menaient pourtant la danse au premier vingt mais s'effondrent au second et se font dépasser, ils égalisent mais en fin de partie encaissent un quatrième but fatidique.

Spišská Nová Ves poursuit sa remontée avec un succès serré à Poprad qui s'enfonce. Pourtant les chamois ont vite pris les devants mais se sont fait égaliser au dernier tiers. Archambault donne la victoire aux visiteurs à 2'32 de la fin.

Zvolen poursuit sa remontée en signant une deuxième victoire de suite en assommant Michalovce qui continuent de couler. Kudrna et Troock comptent trois points chacun.

Classement : Vlci Žilina : 16 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 15 pts Slovan Bratislava : 12 pts HK Nitra : 12 pts HC Košice : 11 pts HC Dukla Trenčín : 10 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 9 pts HK Spišská Nová Ves : 8 pts HKM Zvolen : 7 pts HK Poprad : 3 pts HC Prešov : 3 pts HK Dukla Michalovce : 2 pts