 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Nouveau patron
 
Žilina prend la tête de la ligue, le Slovan monte sur le podium suivi par Nitra. Spišská Nová Ves & Liptovský Mikuláš assurent au milieu de tableau. Zvolen remonte
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/09/2025 à 21:00
Banská Bystrica - Bratislava : 4-5 ap
Žilina - Trenčín : 4-0
Nitra - Košice : 4-3
Poprad - Spišská Nová Ves : 1-2
Prešov - Liptovský Mikuláš : 3-4
Zvolen - Michalovce : 7-2

Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Nouveau patron
TASR
Žilina nouveau leader de la Tipsport Liga
Žilina poursuit son excellent début de saison avec une cinquième victoire en six matchs en infligeant un cinglant revers au Dukla avec trois buts dans le premier tiers. Un succès clé qui permet aux Vlci de prendre la tête du championnat. Mucha compte deux points.
Le Slovan remporte un bon succès à Banská Bystrica qui subit son premier revers de la saison et perd la première place. Pourtant les béliers avaient démarrés en fanfare, un hat-trick de Turnbull leur permettait de mener 3-1 après un tiers. Ils sont ensuite à 4-1 à l'entame du deuxième vingt. Acolatse marque un doublé en 1'11 pour relancer la machine. Les aigles égalisent avant la deuxième sirène. Le dernier tiers est plus calme. Bondra donne la victoire à Bratislava en prolongation qui monte sur le podium.
Nitra remporte le remake de la dernière finale de justesse contre Košice. Le vice-champion en titre a mené toute la partie et a réussi à tenir le retour de son adversaire.
Le HK32 se maintient dans la bonne partie avec une victoire serrée à Prešov vaincu pour la cinquième fois de suite. Les chevaux menaient pourtant la danse au premier vingt mais s'effondrent au second et se font dépasser, ils égalisent mais en fin de partie encaissent un quatrième but fatidique.
Spišská Nová Ves poursuit sa remontée avec un succès serré à Poprad qui s'enfonce. Pourtant les chamois ont vite pris les devants mais se sont fait égaliser au dernier tiers. Archambault donne la victoire aux visiteurs à 2'32 de la fin.
Zvolen poursuit sa remontée en signant une deuxième victoire de suite en assommant Michalovce qui continuent de couler. Kudrna et Troock comptent trois points chacun.
 
Classement :
  1. Vlci Žilina : 16 pts
  2. HC MONACObet Banská Bystrica : 15 pts
  3. Slovan Bratislava : 12 pts
  4. HK Nitra : 12 pts
  5. HC Košice : 11 pts
  6. HC Dukla Trenčín : 10 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 9 pts
  8. HK Spišská Nová Ves : 8 pts
  9. HKM Zvolen : 7 pts
  10. HK Poprad : 3 pts
  11. HC Prešov : 3 pts
  12. HK Dukla Michalovce : 2 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 