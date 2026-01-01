Zvolen : 0-5

Michalovce - Prešov : 1-3

Spišská Nová Ves - Nitra : 2-3 ap

Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica : 8-1

Trenčín - Poprad : 1-3

Bratislava - Žilina : 2-1 TAB



Deuxième victoire consécutive pour Prešov qui continue de remonter la pente. Un succès capital à Michalovce chez un de ses adversaires encore à portée. Suja donne l'avance aux chevaux au premier vingt, Bortňák double la mise au tiers médiant. Au début du dernier tiers, les renards réduisent l'écart. Michalovce force pour revenir mais sans succès. Indrašis conclut dans la cage vide pour assurer la victoire des chevaux. Prešov prend trois points enfin et ne laisse rien à son adversaire direct, une petite remontée puisque SNV a pris un point. Les chevaux sont encore à dix points derrière les lynx et les renards pour sortir du ravin.

Bratislava s'impose aux tirs au but contre les Vlci conserve sa très forte avance en tête du classement général. Un match serré tranché en fusillade par l'ex-lyonnais Takáč.

Nitra à peiné sur la glace de Spišská Nová Ves et ne s'en sort qu'en prolongation grâce à un but de Paulovič. Les deux équipes s'étaient neutralisée en temps réglemantaire malgré une domination locale dans le jeu. Les lynx ne quittent pas la zone rouge mais reviennent à égalité de la sortie et avec deux matchs de moins.

Poprad assurent au milieu de tableau avec une victoire logique à Trenčín, battu pour la sixième fois d'affilée. L'incontournable Cracknell inscrit deux points. Junca repousse 21 lancers dans l'énième défaite des siens.

Liptovský Mikuláš rebondit de fort belle manière après cinq défaites consécutives. Le HK32 a humilié Banská Bystrica. Avec 4 buts dès le premier tiers la messe était déjà dite. Nespala, Ferkodič et Robertson marquent trois points.

Le HKM n'a pas fait dans le détail à Košice en écrasant le champion en titre sur un cinglant 5-0. Zuzin compte trois points, Fairbrother et Marcinek deux. Kantor blanchit avec 29 arrêts. Zvolen continue de s'éloigner de la zone rouge.

