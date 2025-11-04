 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Repartir
 
Zvolen se relance en bas de tableau
 
le 21/12/2025
Zvolen remporte le match en prolongation à Trenčín

Michalovce - Poprad : 2-5
Trenčín - Zvolen : 3-4 ap
Košice - Liptovský Mikuláš : 4-3
Spišská Nová Ves - Prešov : 3-0
Žilina - Bratislava : 2-6
Nitra - Banská Bystrica : 2-3 ap


Classement :
  1. Slovan Bratislava : 62 pts
  2. HK Nitra : 59 pts
  3. Vlci Žilina : 56 pts
  4. HC Košice : 55 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 49 pts
  6. HK Poprad : 48 pts
  7. HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 43 pts
  9. HKM Zvolen : 39 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 38 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 37 pts
  12. HC Prešov : 25 pts
 
 
