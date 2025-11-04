|
Hockey sur glace - Tipsport Liga
|Tipsport Liga : Repartir
|Zvolen se relance en bas de tableau
Phil Rouinssard le 21/12/2025 à 21:00
|TASR
|Zvolen remporte le match en prolongation à Trenčín
Michalovce - Poprad : 2-5
Trenčín - Zvolen : 3-4 ap
Košice - Liptovský Mikuláš : 4-3
Spišská Nová Ves - Prešov : 3-0
Žilina - Bratislava : 2-6
Nitra - Banská Bystrica : 2-3 ap
Classement :
- Slovan Bratislava : 62 pts
- HK Nitra : 59 pts
- Vlci Žilina : 56 pts
- HC Košice : 55 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 49 pts
- HK Poprad : 48 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
- HC Dukla Trenčín : 43 pts
- HKM Zvolen : 39 pts
- HK Dukla Michalovce : 38 pts
- HK Spišská Nová Ves : 37 pts
- HC Prešov : 25 pts
