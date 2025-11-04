|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|Tipsport Liga : Retour aux avants postes
|Banská Bystrica revient 5e, derrière Košice, Žilina et Nitra qui ont aussi gagné. Poprad assure pour revenir au contact des meilleures places. Michalovce sort de la zone rouge
Phil Rouinssard le 17/12/2025 à 21:00
|Banská Bystrica repasse 5e
Košice - Spišská Nová Ves : 2-0
Michalovce - Prešov : 7-0
Žilina - Zvolen : 3-0
Trenčín - Banská Bystrica : 2-3
Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-7
Nitra - Bratislava : 2-3
Classement :
- Slovan Bratislava : 59 pts
- HK Nitra : 55 pts
- Vlci Žilina : 53 pts
- HC Košice : 52 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 44 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
- HK Poprad : 42 pts
- HC Dukla Trenčín : 42 pts
- HKM Zvolen : 37 pts
- HK Dukla Michalovce : 35 pts
- HK Spišská Nová Ves : 34 pts
- HC Prešov : 23 pts
