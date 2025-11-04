 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Retour aux avants postes
 
Banská Bystrica revient 5e, derrière Košice, Žilina et Nitra qui ont aussi gagné. Poprad assure pour revenir au contact des meilleures places. Michalovce sort de la zone rouge
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 17/12/2025 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Retour aux avants postes
hc05.sk
Banská Bystrica repasse 5e

Košice - Spišská Nová Ves : 2-0
Michalovce - Prešov : 7-0
Žilina - Zvolen : 3-0
Trenčín - Banská Bystrica : 2-3
Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-7
Nitra - Bratislava : 2-3 


Classement :
  1. Slovan Bratislava : 59 pts
  2. HK Nitra : 55 pts
  3. Vlci Žilina : 53 pts
  4. HC Košice : 52 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 44 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 44 pts
  7. HK Poprad : 42 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 42 pts
  9. HKM Zvolen : 37 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 35 pts
  11. HK Spišská Nová Ves : 34 pts
  12. HC Prešov : 23 pts
 
 
