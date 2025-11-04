Nitra - Spišská Nová Ves : 4-2

Photographe : Tomáš Cicoň

Nouvelle victoire renversante pour Prešov

Prešov remporte un deuxième succès de suite en renversant encore une fois complètement la rencontre pour se défaire de Michalovce. Un doublé de Virtanen coup sur coup au premier tiers permet aux renards de prendre un bon avantage. Fominykh creuse encore le score au tiers médiant. Michalovce mène encore 3-0 à la 48ème minute mais les chevaux sont habitués des remontées incroyables. Avtsin débloque le compteur local. Fejes profite d'un powerplay pour rapprocher le score à moins de dix minutes du terme. Prešov accélère encore et va emporter une fois encore la timbale. Avtsin égalise alors qu'il reste six minutes. Dans la minute qui suit, Rockwood complète le nouveau come-back des chevaux. Prešov reste dernier mais n'est plus qu'à trois points de la sortie du gouffre.

Poprad est presque sorti de la zone rouge et n'a plus qu'un point de retard sur la sortie du tunnel. Les chamois ont écrasé le Dukla qui poursuit son naufrage avec une troisième défaite de rang. Nauš compte deux buts et Parks blanchit avec 25 arrêts.

Nitra passe en tête après un succès logique contre Spišská Nová Ves avec deux points de Paulovič. Le vice-champion en titre profite que ses deux adversaires directs n'ont pas joué ce soir (leur match est décalé au 25 novembre).

Banská Bystrica a été à la peine pour venir à bout du HK 32 et peine à se rapprocher du podium. Zvolen l'emporte également en fusillade contre Košice et se rapproche de son adversaire du soir.

Classement :