Nitra - Košice : 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)



František Iván pour TASR Nitra domine Košice dans une revanche de la dernière finale - Košice : 3-2 (0-1, 2-0, 1-1) En match en retard de ce week end, Nitra qui a perdu du terrain espère le regagner en l'emportant face à Košice dans un remake de la finale de la saison dernière. Le champion en titre démarre bien et domine le premier tiers, logiquement il ouvre le score grâce à Petráš. Dès la reprise les visiteurs sont pénalisés, Kostenko met à profit le powerplay pour égaliser. Alors qu'on vient de passer la moitié de la rencontre, Košice est sanctionné, non pas une, mais deux fois de suite. En double powerplay, le Corgoň n'en demande pas tant pour prendre les devants grâce à Hrnka.

Dès la reprise du dernier tiers, les visiteurs sont encore sanctionnés. Le powerplay passe mais dans la foulée, Nitra qui est toujours à l'offensive creuse son avance par Čederle. Košice pousse pour revenir, sans succès. En fin de match, les métallurgistes sortent leur gardien et Petráš réduit le score alors qu'il reste à peine deux minutes à jouer. Nitra verrouille et tient sa victoire qui lui rend la deuxième place, Košice reste cinquième.

Classement : Slovan Bratislava : 78 pts HK Nitra : 70 pts Vlci Žilina : 68 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 66 pts HC Košice : 65 pts HK Poprad : 58 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HKM Zvolen : 49 pts HC Dukla Trenčín : 47 pts HK Dukla Michalovce : 46 pts HK Spišská Nová Ves : 45 pts HC Prešov : 33 pts