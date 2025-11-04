 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Sans appel
 
Nitra humilie Banská Bystrica en match en retard
 
Phil Rouinssard le 26/11/2025 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Sans appel
TASR/Profimedia
Nitra humilie Banská Bystrica qui évoluait pourtant à domicile


Banská Bystrica - Nitra : 1-8 (0-1, 0-4, 0-3)
 
Banská Bystrica qui n'a pas joué depuis plusieurs jours à cause de nombreux joueurs malades rattrape son match contre le leader Nitra qui pourrait creuser son avance en cas de victoire. Les béliers qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs doivent vite redresser le tir car leur avance sur le milieu de tableau a entièrement fondu.
Nitra n'a pas fait de détail en écrasant son adversaire. Passolt inscrit un doublé et trois points dans la victoire de son équipe qui a cinq longueurs d'avance sur son dauphin.


Classement :
  1. HK Nitra : 50 pts
  2. Slovan Bratislava : 45 pts
  3. HC Košice : 40 pts
  4. Vlci Žilina : 40 pts
  5. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  6. HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts
  7. HKM Zvolen : 30 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 29 pts
  9. HK Spišská Nová Ves : 27 pts
  10. HK Poprad : 25 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 24 pts
  12. HC Prešov : 17 pts
 
 
