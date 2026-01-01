Nitra - Žilina : 4-1

Bratislava - Trenčín : 2-1

Zvolen - Banská Bystrica : 2-5

Košice - Michalovce : 1-0

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 2-4

Prešov - Poprad : 2-5



hkpoprad.sk Poprad remporte une septième victoire d'affilée - Žilina : 4-1- Trenčín : 2-1Zvolen -: 2-5- Michalovce : 1-0Spišská Nová Ves -: 2-4Prešov -: 2-5

Banská Bystrica prend sa revanche à Zvolen en surclassant son adversaire. Kukuča marque un doublé, Faith et Galipeau marquent eux aussi deux points. Les béliers restent cinquièmes mais ne peuvent creuser l'écart avec leur poursuivant.

Poprad a en effet enchaîné une septième victoire consécutive chez le promu Prešov avec notamment deux points pour Török.

Le Slovan s'impose sur le fil dans le classico qui l'oppose à Trenčín. Après un premier tiers sans but, ce sont les locaux qui ouvrent la marque mais le Dukla égalise à l'entame du dernier vingt. A 4 secondes du terme, Peterek vient battre Junca pour offrir la victoire à Bratislava et ne pas parager les points avec son rival.

Nitra assure en haut de tableau avec une victoire convaincante contre les Vlci mais ne parvient pas à réduire l'écart qui le sépare de la première place.

Košice domine sur le plus petit des scores Michalovce et grimpe sur le podium. Un unique but de Rogoň a suffi au champion en titre puisque Jurčák blanchit avec 32 arrêts.

Le HK32 rebondit avec une victoire logique à Spišská Nová Ves. Le club de Saint Nicolas reste septième mais prend le large sur ses poursuivants.



Classement :