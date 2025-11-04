Poprad enchaîne un sixième succès d'affilée et récupère le sixième rang. Nitra se rapproche du trône, suivit de Žilina et plus loin de Banská Bystrica. Michalovce s'éloigne de la zone rouge tandis que tout en bas Prešov rebondit enfin
Banská Bystrica - Bratislava : 5-0 Žilina - Trenčín : 4-2
Liptovský Mikuláš - Michalovce : 2-6 Poprad - Spišská Nová Ves : 7-2 Prešov - Košice : 2-1 ap
Zvolen - Nitra : 0-5
TASR
Poprad remporte un sixième succès de suite
Poprad s'impose très largement contre Spišská Nová Ves, pour une sixième victoire consécutive qui lui permet de grimper au sixième rang. Bjalončík et Calof marquent quatre points.
Nitra s'impose largement chez le HKM et revient à une longueur du leader. Patrikainen blanchit tandis que Jackson compte un doublé. Žilina suit le rythme, toujours sur le podium avec un succès contre le Dukla avec un doublé de Korczak. Banská Bystrica écrase le leader Slovan sur un score sans appel. Rabčan blanchit avec 25 arrêts. Les béliers restent cinquièmes mais réduisent l'écart avec leur prédécesseur. Michalovce revient neuvième et continue de s'éloigner de la zone rouge avec un succès tonitruant sur la glace du HK32 qui s'incline pour la deuxième fois de suite. Martel complète un coup du chapeau, Spodniak marque également trois points. Prešov met fin à sa série de trois revers avec un bon succès acquis en prolongation contre Košice sur un but de Nátny. Le gardien Janus a écoeuré son ancienne équipe avec 33 arrêts. Les chevaux réduisent un peu l'écart mais ont encore neuf points de moins que leur premier prédécesseur et 12 sur la sortie de la zone rouge. Il faudra charbonner pour sortir de là.