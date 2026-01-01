Košice - Spišská Nová Ves : 3-1 (0-0, 0-1, 0-3)

Photographe : František Iván pour TASR Košice l'emporte une sixième fois d'affilée

Le champion en titre, Košice assure devant ses partisans pour une sixième victoire d'affilée. Cette fois contre Spišská Nová Ves qui s'incline logiquement.

Les lynx démarrent fort, ils dominent nettement le premier tiers face à des locaux complètement endormis. Les métallurgistes allument enfin la forge après vingt minutes de léthargie. Largement dominateur, le champion en titre ne trouve pas la faille, pire encoreil encaisse un but et en suppériorité qui plus est. SNV récupère le palet, Martel lance Hain en break qui va gagner son duel et donner l'avantage contre le cours du jeu (0-1).

La domination des locaux reprend mais reste sans résultat jusqu'à la deuxième sirène. Le jeu à sens unique recommence en dernière période. Sous l'eau, Spišská Nová Ves commet une faute. Cette fois le powerplay oriental frappe, Krivošík égalise dans une bronca (1-1).

A peine deux minutes plus tard, les oranges trouvent encore l'ouverture et prennent les commandes de la partie, Mikúš se charge porter l'estocade (2-1).

En fin de match, les esprits s'échauffent et Spišská Nová Ves perd complètement ses nerfs. Vandas est expulsé pour un cross check. Une bagarre éclate. En infériorité les lynx continuent de jouer physique et commettent deux nouvelles fautes, en double avantage numérique Mikúš creuse l'écart (3-1).

En toute fin de match, Spišská Nová Ves sort son gardien mais rien ne changera plus. Košice remporte sa sixième victoire de suite et revient à cinq points de la deuxième place avec encore un match en moins.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Mikúš

** : Šimon Petráš

* : Mislav Rosandić

Classement :