 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Tipsport Liga
Tipsport Liga : Victoire classique
 
Košice remporte le classico nettement à Bratislava. Nitra creuse son avance en tête. Le HK32, Zvolen et Trenčín assurent en milieu de tabelau, suivis de plus loin par Poprad
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 28/11/2025 à 21:00
Photo hockey Tipsport Liga - Tipsport Liga - Tipsport Liga : Victoire classique
Photographe : Martin Baumann pour TASR
Košice remporte nettement le duel contre le Slovan

Banská Bystrica - Zvolen : 0-4
Liptovský Mikuláš - Michalovce : 6-3
Prešov - Poprad : 0-4
Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-1
Žilina - Nitra : 2-3 ap
Bratislava - Košice : 1-4

Classement :
  1. HK Nitra : 52 pts
  2. Slovan Bratislava : 45 pts
  3. HC Košice : 43 pts
  4. Vlci Žilina : 41 pts
  5. HK32 Liptovský Mikuláš : 35 pts
  6. HKM Zvolen : 34 pts
  7. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 32 pts
  9. HK Poprad : 28 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 27 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 24 pts
  12. HC Prešov : 17 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 