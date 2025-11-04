|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga
|Tipsport Liga : Victoire classique
|Košice remporte le classico nettement à Bratislava. Nitra creuse son avance en tête. Le HK32, Zvolen et Trenčín assurent en milieu de tabelau, suivis de plus loin par Poprad
Phil Rouinssard le 28/11/2025 à 21:00
|Photographe : Martin Baumann pour TASR
|Košice remporte nettement le duel contre le Slovan
Banská Bystrica - Zvolen : 0-4
Liptovský Mikuláš - Michalovce : 6-3
Prešov - Poprad : 0-4
Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-1
Žilina - Nitra : 2-3 ap
Bratislava - Košice : 1-4
Classement :
- HK Nitra : 52 pts
- Slovan Bratislava : 45 pts
- HC Košice : 43 pts
- Vlci Žilina : 41 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 35 pts
- HKM Zvolen : 34 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
- HC Dukla Trenčín : 32 pts
- HK Poprad : 28 pts
- HK Spišská Nová Ves : 27 pts
- HK Dukla Michalovce : 24 pts
- HC Prešov : 17 pts
