Tom Aubrun ne cesse d'impressionner ! Aprs avoir dbut le Hockey sur Glace au cur des montagnes alpines et fait les beaux jours du club mineur du Chamonix Hockey Club, Tom Aubrun, 24 ans a grandi et simpose aujourdhui comme la rfrence au poste de gardien dans la NCAA III, en championnat universitaire Amricain avec de nombreux records la cl ! Chamonix, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 05/04/2020 11:41 Tweeter Le gardien de but français natif de Chamonix, Tom Aubrun poursuit son petit bonhomme de chemin Outre-Atlantique. Après avoir débuté le Hockey sur Glace dans sa vallée chamoniarde natale, il a connu la belle école rouennaise de formation, avant d'intégrer logiquement les Equipes de France U18, puis U20. Résolument décidé à faire de sa passion son fer de lance, Aubrun traverse l'Atlantique, gagnant la ville de Rochester dans l'état de New York. Il s'engage pour une saison avec les Rochester Jr. Americans.



Son parcours américain démarre en USPHL Premier et les performances, le contexte nouveau et son adaptation rapide se révèlent payantes. Une première saison en tant que joueur import où Tom s’empare de la place de titulaire à 34 reprises, présentant une fiche supérieure à 91% d’arrêts de moyenne. Une performance qui lui ouvre les portes d’un Collège du Vermont, la Norwich University et ses couleurs caractéristiques teintées de Bordeaux ! A. Juillet Tom Aubrun, focalis sur son rve amricain



Norwich et la véritable éclosion !



Sa première saison est une année d’acclimatation pour Tom, qui découvre un nouveau lieu, et une nouvelle ligue. Il démarre l’année suivante sa remarquable ascension. Il partage la cage avec le portier américain Braeden Ostepchuk, qui a récemment eu sa chance en ECHL, et les performances du cerbère de l'Hexagone commencent déjà à marquer les esprits, puisqu’en une dizaine de rencontres, Aubrun dépasse statistiquement son portier titulaire avec 93,4% de moyenne contre 92,4% à son opposant. C’est le début d’une belle histoire et de l’éclosion du portier français aux Etats-Unis.



La saison 2018/2019 est une nouvelle fois gage de réussite. Tom s’impose comme LE titulaire indiscutable de la formation de Norwich et se voit auréolé de nombreuses récompenses, trustant notamment les titres de Champion NEHC, de Gardien de l’année dans la Ligue, du joueur de la Ligue (Double distinction rare chez un gardien de but) et de MVP de la compétition. Un palmarès récompensant un joueur absolument indispensable et qui ne cesse d’étonner dans la NCAA III au point de devenir la référence à son poste. Si ses performances suscitent déjà l’intérêt, les suivantes ne feront que renforcer ce sentiment.

Norwich University



2019-2020, l’apothéose !



La saison précédente avait déjà été excellente pour le gardien français de 24 ans, avec 92,9% d’arrêts et une moyenne aux alentours des 1,70 buts alloués, le Millésime 2019-2020 s’est révélé absolument impérial.

En effet, le portier natif de Chamonix a d’abord été élu Joueur de l’Année dans la NCAA III, présentant une fiche moyenne de 0,77 buts alloués par match, 96.7% d’arrêts de moyenne sur l’ensemble de la saison et 13 blanchissages, dont 9 consécutifs !

Une performance hors-norme qui a valu à Tom les honneurs de ses paires dans la NCAA III et le Titre de Joueur de l’année dans un championnat qui comptait cette saison, accrochez-vous bien, 91 équipes, et plus de 2650 joueurs... Quel exploit retentissant !



A. Juillet Tom Aubrun - Camp 21 Hockey Performance de Chamonix

Pour élément de comparaison, certains de ses homologues gardiens NCAA III ont obtenu des accessions aux étages supérieurs que sont l’ECHL, voir la prestigieuse AHL. C’est tout le mal que nous souhaitons à ce gardien travailleur et impliqué, qui vit aujourd’hui son véritable rêve Américain, soutenu par ses fans et une famille très impliquée dans le projet professionnel de l’ex-portier des Chamois et Dragons.



Récompensé et mis à l’honneur par sa formation, Norwich Univ. a notamment communiqué sur le fait qu’Aubrun, en plus d’une saison impérialement réussie, a établi de nouveaux records absolus dans la Division III de la NCAA pour les blanchissages consécutifs (9), les minutes de blanchissage (572 minutes et 31 secondes, soit 9h32 sans accorder le moindre but), et le plus grand nombre de blanchissages en une seule saison (13). Ses blanchissages consécutifs et sa séquence de minutes consécutives à garder sa cage inviolée sont officiellement des records de la NCAA à tous les niveaux et tous les sexes. Ses 20 blanchissages chez les Norwich Univ. le classent à égalité au 2ème rang dans l'histoire de la NCAA III.



3ème joueur de la Norwich Univ. Lauréat



Pour faire écho à sa performance, Tom est seulement le 3ème joueur de Norwich University a glané ce Trophée Sid Watson en 28 ans ! Pour être complet, les deux précédents détenteurs n’étaient autres que Keith Aucoin (2001) ex-pensionnaire de la NHL chez les Carolina Hurricanes, les Washington Capitals, les Blackhawks de Chicago et les Blues de Saint-Louis, et Kurtis MacLean (2005), membre de la NHL chez les New-York Islanders, avant un départ pour la Liiga finlandaise, la NLA Suisse, puis la KHL.



A. Juillet Tom Aubrun - Camp 21 Hockey Performance de Chamonix

En d'autres termes, la performance inédite de Tom est à la hauteur de son ambition et de son investissement depuis le début de sa carrière. Joueur humble, travailleur et acharné, il est même, disons-le, étonnant que cette performance majestueuse n’ait pas suscité plus de bruits dans les coulisses du Hockey sur Glace français, tant Tom semble survoler son sujet ces dernières saisons.



Nul doute qu’avec une performance de ce calibre, Tom Aubrun pourrait, et devrait être en toute logique, extrêmement surveillé par les différents boards de la Sélection Française, à la recherche du meilleur successeur à Florian Hardy dans les saisons à venir.



Un très grand coup de chapeau à lui pour sa performance remarquable !

Vidéo de la Norwich Univ.



